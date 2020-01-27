"Мы должны сдерживать агрессора!" Украинцы задумали публичный удар по России в ПАСЕ

Во время открытия Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге группа депутатов встанет в знак протеста против присутствия в зале представителей России.

Об этом рассказал делегат от Украины Алексей Гончаренко. Он отметил, что украинская сторона достигла договоренности с представителями государств-партнеров о том, как будут оспариваться полномочия российской делегации, сообщает "Европейская правда".

"Уже есть договоренность, мы встаем. Латвийская делегация поднимет вопрос обжалования полномочий РФ по процедурным основаниям, грузинская – по содержательным основаниям (то есть о нарушении россиянами своих обязательств в СЕ.) Почему грузинская – потому что Грузия председательствует в комитете министров Совета Европы", – рассказал Гончаренко.

Для начала этих двух обжалований нужно, чтобы в знак протеста против автоматического утверждения полномочий РФ в зале встали соответственно 10 и 30 депутатов из пяти государств; эта поддержка у Украины есть, отметил он.

"Мы должны сдерживать агрессора", – отметил Гончаренко.

Отметим, что 27 января в Стасбурге открывается зимняя сессия ПАСЕ, в которой украинская делегация возобновила участие после осенней паузы из-за участия в ассамблее России.

Согласно повестке дня заседания, сегодня должны избрать нового президента ПАСЕ, состояться дебаты о нарушении членами ПАСЕ уставных обязательств, обсудить функционирование демократических институтов в Польше и сообщить о политических заключенных в Азербайджане, сказано на сайте пресс-службы ПАСЕ.

Также запланированы дебаты о "торговле мигрантами и пропавших без вести беженцах и детей-мигрантов", и о "туризме с целью трансплантации органов и торговлю тканями и клетками человека".

Глава делегации от Украины Елизавета Ясько на своей странице в Facebook отметила, что накануне члены делегации, которые еще не работали во Дворце Европы, прошли тренинг. Также состоялось совещание делегации.

Также она рассказала, как члены делегации распределились по политическим группам:

Группа Европейской народной партии – Елизавета Ясько, Леся Василенко, Леся Забуранная, Дмитрий Лубинець, Мария Мезенцева, Сергей Соболев (члены делегации), Лариса Билозир, Сергей Власенко, Юрий Камельчук, Рустем Умеров (заместители членов делегации).

Группа социалистов, демократов и зеленых – Юлия Левочкина, Александр Мережко (члены делегации), Олег Волошин, Вячеслав Медяник, Александр Скичко (заместители членов делегации).

Группа европейских консерваторов – Алексей Гончаренко, Сергей Кальченко (члены делегации), Дмитрий Наталуха, Елена Хоменко (заместители членов делегации).

Альянс либералов и демократов за Европу – Марина Бардина, Юлия Овчинникова (члены делегации), Александр Ковальчук, Евгения Кравчук, Андрей Лопушанский (заместители членов делегации).

"Впрочем, несмотря на распределение по политическим группам, уверяю всех, что украинская делегация – объединенная команда, которая приехала в ПАСЕ, чтобы бороться за Украину и ценности Совета Европы. Наша делегация – новый, энергичный, самостоятельный и квалифицированный политический игрок", – написала Ясько.

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