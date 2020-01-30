"Мы должны сдаться!" Сенцов обратился к Зеленскому из-за Донбасса

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов заявил, что видит путь установления мира на Донбассе только в борьбе. Он подчеркнул, что его позиция отличается от представлений президента Украины Владимира Зеленского.

Такие высказывания прозвучали в интервью Мирославе Гонгадзе ("Голос Америки") во время его пребывания в США. "По моему мнению, мы не можем вести переговоры с Путиным. Для нас единственный путь достижения мира на Донбассе – это поражение. Мы должны сдаться и после этого мир на Донбассе наступит. Но это будет мир покоренного государства", – сказал Сенцов.

Олег Сенцов и Мирослава Гонгадзе

Он тут же уточнил, что альтернативой переговоров с главой страны-агрессора может быть только борьба.

"Не сдаваться. Мы не можем победить Путина объективно военным путем. Мы не можем его перебить экономически. У него больше ресурсов, но можем просто не сдаться, выстоять в этом противостоянии. Я всегда сравниваю Украину с крепостью, на которой мы стоим, а нас штурмует орда, и надо только выстоять. Мы не можем спуститься вниз, эту орду перебить - их очень большое количество, только удержаться. Удержавшись, мы победим", – пояснил Сенцов свою позицию.

На вопрос, чтобы он хотел сказать Зеленскому перед его следующей встречей с Путиным, режиссер ответил так:

"Он – взрослый человек, руководитель нашей страны, знает что делать, пусть делает. Я не даю советов. У него есть советники, у него есть своя голова на плечах. Он понимает как должно быть. Я имею свое собственное мнение, оно в каких-то вещах не совпадает с мнением нашего президента".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сенцов заявил, что не собирается в чем-то оправдываться перед критиками, обвиняющими его якобы в "продажности олигархам" и походе в политику.

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