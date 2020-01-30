Главная Новости
30 января • обновлено в 07:07
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Мы должны сдаться!" Сенцов обратился к Зеленскому из-за Донбасса

3.4т
Читать материал на украинском

Украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов заявил, что видит путь установления мира на Донбассе только в борьбе. Он подчеркнул, что его позиция отличается от представлений президента Украины Владимира Зеленского.

Такие высказывания прозвучали в интервью Мирославе Гонгадзе ("Голос Америки") во время его пребывания в США. "По моему мнению, мы не можем вести переговоры с Путиным. Для нас единственный путь достижения мира на Донбассе – это поражение. Мы должны сдаться и после этого мир на Донбассе наступит. Но это будет мир покоренного государства", – сказал Сенцов.

Новости
"Путин нас наказывает": Сенцов раскрыл цель России на Донбассе
Олег Сенцов и Мирослава Гонгадзе

Олег Сенцов и Мирослава Гонгадзе

Он тут же уточнил, что альтернативой переговоров с главой страны-агрессора может быть только борьба.

"Не сдаваться. Мы не можем победить Путина объективно военным путем. Мы не можем его перебить экономически. У него больше ресурсов, но можем просто не сдаться, выстоять в этом противостоянии. Я всегда сравниваю Украину с крепостью, на которой мы стоим, а нас штурмует орда, и надо только выстоять. Мы не можем спуститься вниз, эту орду перебить - их очень большое количество, только удержаться. Удержавшись, мы победим", – пояснил Сенцов свою позицию.

На вопрос, чтобы он хотел сказать Зеленскому перед его следующей встречей с Путиным, режиссер ответил так:

"Он – взрослый человек, руководитель нашей страны, знает что делать, пусть делает. Я не даю советов. У него есть советники, у него есть своя голова на плечах. Он понимает как должно быть. Я имею свое собственное мнение, оно в каких-то вещах не совпадает с мнением нашего президента".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сенцов заявил, что не собирается в чем-то оправдываться перед критиками, обвиняющими его якобы в "продажности олигархам" и походе в политику.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Переговоры Зеленского и Путина" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Переговоры Зеленского и Путина Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Олег Сенцов Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
11
16
Смешно
5
Интересно
1
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Ну так на фронт его.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Стафайся, укроински свиня!!! )))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги