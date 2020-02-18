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19 февраля • обновлено в 01:46
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"Мы должны это слушать?" Кислица поймал на лжи дипломата Путина на Совбезе ООН: видео

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Россия на заседании Совбеза ООН 18 февраля обвинила Украину том, что это якобы ВСУ развязали масштабные бои возле Золотого.

Представитель РФ Василий Небензя назвал атаку российских военных провокацией украинских защитников, выдав бредовое заявление о диверсии.

Однако заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица ответил ему, процитировав официальную позицию Кремля.

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"Хочу процитировать заявление пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова: "Мы не располагаем деталями этого столкновения. Мы не знаем, что спровоцировало это столкновение. Надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего, перед тем как делать какие-либо выводы". Должны ли мы слушать то, что говорит пресс-секретарь Путина?" – ответил украинец.

Кислица и Небензя

Кислица и Небензя

Как писал OBOZREVATEL, представитель РФ Василий Небензя взял слово на заседании Совбеза ООН, обвинив Украину в русофобии, раскритиковав Запад и заявив, что стороной конфликта является не Россия, а "республики Донбасса".

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Сергей Кислица
Тег
Совбез ООН
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