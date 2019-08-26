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"Мы договорились": стало известно, когда Зеленский встретится с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите в нормандском формате, который пройдет в сентябре и будет посвящен урегулированию кризиса на Донбассе.

О данной встрече сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на итоговой пресс-конференции саммита "Большой семерки" в Биаррице. Об этом сообщает передает ТАСС.

"Мы договорились, это есть в коротком итоговом тексте (саммита, — прим.ред.) , что проведем встречу на уровне глав государств и правительств в нормандском формате в сентябре", — сказал Макрон.

Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

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Встреча Зеленского и Путина: в Кремле сделали заявление

Макрон не уточнил конкретные даты, однако заявил, что обсудил соответствующие планы с Путиным и Зеленским.

"Это обсуждение относительно проведения встречи я начал неделю назад с президентом России Владимиром Путиным в форте Брегансон, и он высказался за проведение такой встречи. В период семерки я также провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, который подтвердил свою готовность участвовать", — подчеркнул президент Франции и добавил:

"Мы считаем, что сложились условия для проведения полезного саммита".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кравчук дал совет Зеленскому по встрече с Путиным. Он отметил, что президент Украины так или иначе встретится с главой РФ в нормандском формате.

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Тема
Саммит G7
Персоны
Эммануэль Макрон Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Франция
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Не відбудеться...
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Зачем там ШутПанЗе?И без него всё решат!
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