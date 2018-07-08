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Мы до сих пор не помирились: Украина и Польша отметили годовщину Волынской трагедии

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Президент Петр Порошенко поддерживает пересмотр скандального закона об Институте национальной памяти Польши в части, касающейся украинских националистов.

Об этом он сказал в селе Сагринь в Польше, где открыл Мемориал памяти украинцам, погибшим от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году, передает пресс-слежба главы государства.

"Мы поддерживаем инициативы по пересмотру известных изменений в польское законодательство об Институте национальной памяти. И рассчитываем, что будет пересмотрено также положение, касающееся оценки украинцев", - отметил он.

Глава государства выступил против односторонних политических оценок общего исторического прошлого и призвал к профессиональному диалогу на уровне историков.

Порошенко отметил, что Украина глубоко уважает память поляков, которые стали жертвами трагических событий в Украине, в том числе на Волыни в 1943-44 гг.

"Страшные страницы прошлого не должны быть определяющими для настоящего и точно не должны быть определяющими для нашего общего европейского будущего", - заявил он.

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По его словам, использование политиками исторической памяти для повышения рейтингов абсолютно неприемлемо.

"Я убежден, что и в польском, и в украинском обществе достаточно мудрости, чтобы понять, что любое противостояние между нами точно ослабляет нас, ослабляет именно тогда, когда перед обеими нашими странами восстала общая угроза с Востока", - подчеркнул Президент.

В то же время, в с. Кисилин Волынской области почтили память жертв Волынской трагедии. 11 июля 1943 года воины УПА убили тут около 90 поляков, которые пришли в костел на мессу, передает "Польское радио".

Епископ Луцкой епархии Виталий Скомаровский провел богослужение в стенах разрушенного костела и отметил, что обеим сторонам нужны правда и примирение: "Каждый, кто сюда приходит, мечтает о том, чтобы это никогда не повторилось. Мы должны прилагать усилия, чтобы наши народы жили в дружбе и взаимопонимании. Ведь мы соседи и обречены друг на друга. Поэтому мы должны найти это взаимопонимание".

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Посол Польши в Украине Ян Пекло констатировал, что необходимо достичь примирения с Украиной, как это было с Германией.

"Если после трагедии Второй мировой войны удалось достичь польско-немецкого единения, то и у нас тоже должно получиться", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в "антибандеровский" закон, которыми отменяется уголовное наказание за заявления о польском соучастии в нацистских преступлениях.

Персоны
Петр ПорошенкоЯн Пєкло
Место
Украина
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Кротов Даниил
Кротов Даниил
поляки дайте ему три года, он отрицает волынскую резню, закон один для всех.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ну никак до Петюни не дойдёт, что фашистов героями считают только на Украине и Проебалтике.
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andrei
andrei
Воттолько Дуда отказался от совместных траурных мероприятий.
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