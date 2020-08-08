"Мы делаем свою работу и не боимся олигархов с марионетками у власти", — Филатов о "Пропозиции"

Партия "Пропозиция" объединяет людей, за которыми стоят реальные дела, а не фейки и спекуляции. В партию входят профессионалы, которым нечего скрывать. Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил один из лидеров "Пропозиции", мэр Днепра Борис Филатов.

Он рассказал, что политсила представлена уже почти в 20 регионах.

"Пропозиция" намерена продолжать регистрировать новые представительства по всей стране – без поддержки олигархов, в том числе тех, кто сейчас запуган американским правосудием", - отметил Филатов.

Мэр Днепра также убежден, что все нечестные манипуляции так или иначе будут видны избирателям.

"Если создается симулякр, то, сколько не накачивай его деньгами и информационно, он не взлетает. Мы знаем другие политические проекты, которые возникали раньше в нашей стране, которые придумывали в высоких кабинетах на Банковой, спонсировали олигархи. Но в конечном счете это умирало", — сказал Филатов.

"Пропозиция", задача которой, по словам Филатова, заключается в том, чтобы менять к лучшему жизнь людей на местах, по его мнению, напоминает скорее кооператив, но точно не жестко подчиненную олигархическую пирамиду.

Филатов объяснил, что попытка Коломойского создать симулякр "Пропозиции" - партию "За майбутнє" - является прежде всего страховкой для таких людей от дальнейших неприятностей – с американским правосудием, расторговкой с ныне действующей властью, чтобы стать так называемой ручной оппозицией.

Комментируя изменения избирательного законодательства и введение императивного мандата, мэр Днепра подчеркнул, что те, кто думает, что они пойдут в "партию Коломойского" за определенные обещания либо финансовую выгоду, будут защищать в первую очередь интересы самого олигарха, которому следует искать успешных адвокатов для защиты в американском правосудии. Ведь в отличие от украинского, сконцентрированного только на политических преследованиях, оно не имеет границ в юрисдикции.

При этом Филатов подчеркнул: центральной власти необходимо заниматься в первую очередь своими проблемами и прекратить давление на местное самоуправление, дав ему нормально работать.