"Мы дали украинцам оружие": Россию взбесили слова Помпео о войне на Донбассе

США предоставляют Украине оборонительное вооружение для борьбы с Россией.

С таким заявлением выступил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью WCSC. По его словам, Вашингтон хочет убедиться, что Кремль не сможет "причинить страдания" украинскому народу.

"Предыдущая администрация решила предоставить одеяла. Мы дали украинцам настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с россиянами", – сказал Помпео.

Он добавил, что гордится политикой администрации Дональда Трампа в отношении Украины.

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Заявление Помпео взбесило россиян. Так, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич обвинил США в провокации конфликта на Донбассе.

"Поставляя оружие Украине, США преследовали исключительно свои интересы. Им позарез был нужен пожар в центре Европы, в непосредственной близости от границ с Россией", – заявил он.

Майк Помпео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США возник скандал вокруг предоставления военной помощи Украины. Но позже в Минобороны пояснили инцидент.

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