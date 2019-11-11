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11 ноября • обновлено в 23:23
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"Мы дали украинцам оружие": Россию взбесили слова Помпео о войне на Донбассе

1.2т
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США предоставляют Украине оборонительное вооружение для борьбы с Россией.

С таким заявлением выступил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью WCSC. По его словам, Вашингтон хочет убедиться, что Кремль не сможет "причинить страдания" украинскому народу.

"Предыдущая администрация решила предоставить одеяла. Мы дали украинцам настоящее оружие, чтобы они могли сражаться с россиянами", – сказал Помпео.

Он добавил, что гордится политикой администрации Дональда Трампа в отношении Украины.

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Заявление Помпео взбесило россиян. Так, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич обвинил США в провокации конфликта на Донбассе.

"Поставляя оружие Украине, США преследовали исключительно свои интересы. Им позарез был нужен пожар в центре Европы, в непосредственной близости от границ с Россией", – заявил он.

Майк Помпео

Майк Помпео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США возник скандал вокруг предоставления военной помощи Украины. Но позже в Минобороны пояснили инцидент.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Майк Помпео
Место
США
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
США поставят вооружение Украине, когда Путин даст *добро*! Я помню, как продали джавелины Укранне.... И где они? И где перемога?
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