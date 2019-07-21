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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Мы были мишенью": Порошенко мощно обратился к украинцам после выборов и сделал предложение Вакарчуку

15.8т Читать материал на украинском

Пятый президент Украины Петр Порошенко после окончания голосования на внеочередных парламентских выборах мощно обратился к украинцам, пообещав отстаивать национальные интересы и сделав первое предложение по будущей коалиции.

Заявление появилось 21 июля на сайте его политсилы "Европейская солидарность", которая по результатам Национального экзит-пола, проходит в Верховную Раду.

"Это было нелегко для нас и для вас. Мы были главной мишенью на этих выборах. На нас было нацелено острие российской пропаганды. На нас концентрировала внимание "пятая колонна". Против нас с помощью силовых структур и бывших топ-чиновников из администрации Януковича постоянно устраивались провокации", – заявил он.

Новости
Выборы в Раду: Порошенко назвал партию, с которой готов объединиться

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Порошенко заявил, что первые результаты экзит-полов свидетельствуют о том, что украинцы хотят видеть его парламентский отряд назначения в Верховной Раде и поблагодарил за поддержку.

"Нам с вами бороться за Украину. Нам с вами останавливать российский реванш. Нам с вами совместно обеспечивать необратимость курса Украины в Евросоюз и НАТО. Наши решительные действия по освобождению Крыма. Наши решительные действия по освобождению Донбасса. Это стратегические задачи", – подчеркнул он.

По словам пятого президента, главная цель его политсилы – не допустить к власти "Оппозиционная платформу – За жизнь".

"Этих путинских марионеток не должно быть ни в правительстве, ни в коалиции, ни в руководстве парламента. Чтобы они изнутри правительства не выполняли поставленные Путиным и Москвой задачи. Они должны остаться на обочине политической жизни и под плотной вниманием спецслужб", – отметил он.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Пресс-служба "Европейской солидарности"

Порошенко также выразил надежду, что уже к утру 22 июля все партии, которые проходят в Раду, покажут свое нежелание работать с политсилой кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.

Пятый президент Украины рассказал о приоритетности курса на ЕС и НАТО для его команды, а также заявил о готовности создать сильную коалицию.

Главным партнером "Европейской солидарности" Порошенко назвал партию Святослава Вакарчука "Голос". "Предлагаю немедленно умерить эмоции избирательной кампании, объединиться в первую очередь на европейской и евроатлантической платформе", – заявил он.

"Время разбрасывать камни прошло. Пришло время собирать камни и продолжить строить. Строить достойное европейское будущее свободного, большого украинского государства. Именно за это проголосовали избиратели. Именно для этого "Европейская солидарность" пришла в Верховную Раду и выполнит свой долг", – пообещал Порошенко.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Петр Порошенко
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Очень мощно!!! Только, к сожалению, ниачем... Впрочем, как всегда. Но х0хлы схавают.
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Овод Сократ
Овод Сократ
Респект Порошенко!!!
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Козубяк Ярослав
Козубяк Ярослав
А що лідерів опозиційного блоку не можуть по тихому прибрати , як ворогів народу .?
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