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"Мясо по-французски!" Забужко разнесла Макрона за идею о России в G8

1.7т Читать материал на украинском

Украинская писательница Оксана Забужко жестко выступила против инициативы президента Франции Эммануэля Макрона вернуть Россию в "Большую восьмерку".

Своим мнением она поделилась на личной странице в Facebook и подчеркнула, что Франция почти всю свою историю пыталась заигрывать с Россией и ее правителями.

"По поводу "мяса по-французски", то есть Макрона с его позором, должна все-таки уточнить несколько вещей. Первое. Французские политики вот уже 200 лет горячо любят русских императоров. Это не просто политкуревство, а часть французской культуры: Бастилия, конечно, Бастилией, пусть вражеская кровь оросит наши поля и вот это вот все, но табачок, когда ближе к делу, понесут месье энкаведисту аж бегом", – возмутилась украинская интеллектуалка.

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Она отметила, что легендарная украинская поэтесса Леся Украинка еще в 25-летнем возрасте осознала эту суть французско-российских отношений и изложила их в своем "La voix d'une prisonniere russe ". Забужко убеждена, что сейчас этот текст обязаны изучать все украинские дипломаты, чтобы потом не удивляться предательству со стороны французских партнеров.

Оксана Забужко

Оксана Забужко

"Второе. "Европа от Лиссабона до Владивостока" – это придумал вовсе не Путин, а глава КГБ СССР Шелепин, годков так с 60 назад, когда, собственно, вся концепция нынешней "гибридной войны" Кремля и родилась на свет (решено было, что уже отдохнули после Второй мировой и можно продолжить оттуда, где Сталин остановился, – "то, что отцы не допели, мы допоем")", – негодует писательница.

"То, что этот мем радостно подхватили сначала Меркель, а теперь Макрон, говорит только о проблемах их "экс-империй" и никак не должно затирать в наших глазах преемственность линии "Шелепин – Андропов – Путин". Именно она составляет основной смысл послесталинской истории России, все равно с СССР или без", – подчеркнула Забужко.

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Персоны
Оксана Забужко Эммануэль Макрон Владимир Путин
Место
Украина
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филипп филипыч
филипп филипыч
украинская писательница не знакомая президенту франции раскритиковала знакомого ей президента франции)) смешно. на меня поругался муравей про которого я никогда не знал и никогда не узнаю. и то что он ругался тоже не узнаю)) вывод: пук в лужу))
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Макрон в панике пишет извинения этой , не помню кому ...
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Похихикать Чисто, Как можно не помнить! Это ж знаменитейшая в галактике укрорейх писательница! Философ! Светоч! Многократная лауреата нобелевской премии города Жмеринка! Она написала..., в общем, шо-то написала...Может,и на заборе...
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Макрон в шоке....ну как же сама забужко что то там перднула в лужу
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