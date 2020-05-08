Вы уже читали, что МВФ отказался от предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF и переключился на 18-месячную программу stand by.

Самым интересным моментом в этой истории является причина такого кульбита. То, что заменили Рона ван Родена (представителя Фонда в Украине) понятно - у того с Зеленским был личный конфликт. Просто наш гарант периодически наезжал на него в привычной для себя манере - ...так, бандит, когда будет финансирование, а то я Баканову позвоню! Утрирую, конечно, но неторопливо-основательным финансистам из Фонда подобная манера общения не нравилась. Не сработались, короче.

Официально свернули по той причине, что никто, якобы, не знает экономических последствий пандемии и, мол, нельзя в таких условиях заниматься стратегическим планированием. Ага, с другими странами можно, а с Украиной - низзя!

Неофициальные причины прозвучали в кулуарах.

Первая. Если даже примут Закон о банковской деятельности, в МВФ есть сомнения в том, что он не будет отменён решением Конституционного суда. Другими словами, там допускают, что наш хитросделанный мог задумать следующую комбинацию - вот вам закон, давайте транш. Дали транш, КС отменил закон. Коломойский - бинго! Зермак - бинго! Страхуются.

Вторая... та-да-дам! Допускают скорую смену власти в Украине, поэтому не хотят рисковать. Пока не знаю, на каких основаниях базируется этот тезис, но если учесть, что на МВФ работает государственная машина США, включая разведывательное сообщество, сответствующий анализ был произведён. И сделаны выводы.

Внимание! Окончательных решений ещё нет, и как события будут развиваться дальше, покажет время, но очевидно одно - такой слабой власти в глазах Запада в Украине ещё не было. С учётом же того, что господин Зе своим главным оружием на международной арене считает юмор, а не надёжность, предсказуемость и дипломатическое мастерство, отношение к нему соответствующее - с юмором.

Поскорее бы наш электорат понял, что оперировать нужно в операционной, обедать в столовой, а смешить в цирке. МВФ, похоже, понял - очередь за нами.

Off!

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