МВФ лишил Украину транша: на очереди безвиз?

Международный валютный фонд перенес предоставление кредита Украине. Транш в размере 500 миллионов долларов отсрочили как минимум до окончания президентских выборов. Некоторые эксперты связывают такое положение дел со скандальной отменой статьи о криминальной ответственности за незаконное обогащение.

Чем грозит Украине и сможем ли мы прожить без МВФ — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

МВФ планирует отсрочить выдачу Украине кредита. Причин сразу несколько: скандальная отмена статьи об уголовной ответственности за коррупцию и президентские выборы;

Украина может понести убытки: как экономические, так и репутационные;

Международные партнеры настороженно отреагировали на декриминализацию незаконного обогащения;

Под угрозой в том числе и безвиз — при желании и политической воли Европейский Союз может начать процедуру его отмены;

При этом поданые президентом и народными депутатами 13 антикоррупционных законов вполне могут быть "пустышками". Ибо этот созыв парламента попросту не успеет их рассмотреть по полной процедуре.

Что произошло

В Украине очередные проблемы с получением международной финансовой помощи. Если осенью камнем преткновения на переговорах с МВФ стал вопрос с поэтапным повышением тарифов на газ, то в этот раз проблема может быть связана с коррупцией.

Дело в том, что 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Петр Порошенко и Кристин Лагард

Шаг сделан из-за обращения группы народных депутатов. Это вызвало как широкий общественный резонанс, так и негативную реакцию со стороны западных партнеров Украины. Министр финансов Украины Оксана Маркарова подтвердила, МВФ, как и другие доноры Украины, в частности, ЕС и G-7 обеспокоены таким шагом КСУ.

"Работают юристы, чтобы понять, как выйти из этой ситуации. Все наши партнеры поднимают этот вопрос, так как незаконное обогащение было частью антикоррупционной реформы", — приводит слова министра Интерфакс.

Напомним, изменения в статью о незаконном обогащении появились в 2015 году. Соответствующий законопроект парламент принял в феврале 2018 года.

Он стал одним из законопроектов в пакете антикоррупционных инициатив и являлся условием для либерализации визового режима с ЕС, а также продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

Проблемы с МВФ

Дело в том, что эта статья была одним из ключевых условий при подписании меморандума в 2014 году. Если же денег Украине не дадут, то внешние долги в размере 14 миллиардов долларов правительство будет выплачивать из собственных резервов, а это примерно 75% от их объема.

Как пишет журналист Юрий Бутусов, в МВФ уже сделали для себя соответствующие выводы.

"Теперь вместо дешевых денег МВФ для покрытия дефицита в резервах Украина будет брать дорогие кредиты в коммерческих банках, выпускать облигации с высокой доходностью, то есть тратить в 3 раза больше средств", — написал журналист.

Так, 12 марта Украина продала на 350 млн долларов облигации займа с обязательством выплачивать 9,75% годовых в валюте. Бутусов подчеркнул, что эти деньги можно было взять по более низкой ставке МВФ в 3%.

Правда, в истории с предоставлением очередного транша МВФ есть еще один важный нюанс — президентские выборы. Практика организации показывает, в период избирательной кампании деньги дают неохотно.

Во-первых, это может быть неплохим бонусом для кандидата от власти.

Во-вторых, в МВФ ожидают результатов гонки, чтобы оценить перспективы работы с новым президентом. Пока же до конца неизвестно, кто будет главой государства в июне 2019.

Еще один проблемный момент во взаимоотношениях с МВФ — задержка с большой приватизацией. По словам министра финансов Маркаровой, в фонде обеспокоены тем, что приватизация так и не началась, хотя в прошлом году соответствующий закон уже был принят.

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Украина останется без безвиза?

Еще одно негативное последствие от отмены уголовной статьи — украинцев могут лишить безвизового режима с Европейским Союзом. По крайней мере официальный повод у представителей Европейского Совета уже появился. Согласно принятым нормам, ЕС имеет возможность пересматривать договор о предоставлении особого режима.

“Одним из условий при получении безвиза была антикоррупционная повестка. Принятие необходимых проектов, создание органов по борьбе с коррупцией. Формально отмена статьи может быть поводом для пересмотра этого договора. Воспользуются ли этой возможностью в ЕС или нет, зависит от политической ситуации”, — подчеркнула OBOZREVATEL международник Юлия Осмоловская.

Сейчас мяч на стороне ЕС. Будет политическая воля — европейские политики могут официально пересмотреть процедуру предоставления Украине безвизового режима.

Ситуация патовая: все ждут выборов

После резонансного решения Конституционного суда, президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект, который направлен на возвращения уголовной ответственности. Более детально о его главных тезисах можно прочитать здесь.

Порошенко попытался взять инициативу в свои руки, показав себя как одного из основных борцов с коррупцией. Правда, народные депутаты не дали ему взять монополию на эту тему. По состоянию на 19 марта 2019 в парламенте зарегистрировано 12 альтернативных законопроектов! Такая странная ситуацию обратила внимание прежде всего западных партнеров, которые мягко намекнули парламентариям остановиться.

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Международный валютный фонд, посол США и глава представительства Европейского Союза в Украине обратились в профильный комитет Верховной Рады с письмом, в котором просят отложить рассмотрение всех 13 законопроектов об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

По сути, так и будет. Ни один из проектов законов не рассмотрят до конца избирательной гонки. Во-первых, по словам собеседников OBOZREVATEL в провластных фракций, рассмотрение закона об украинском языке затянется. И, возможно, голосовать за него нардепы будут между первым и вторым туром выборов.

Во-вторых, даже начав процедуру рассмотрения проектов, нет уверенности, что нардепы успеют ее завершить до конца своей каденции. Напомним, очередные выборы в парламент состоятся во второй половине октября 2019 года. Объективно времени осталось не так много.

“Статью о незаконном обогащении нужно срочно возвращать в Уголовный кодекс. И с ней не особо есть продвижения, а без нее будет еще хуже… Учитывая, что нам помогают технологиями, и деньгами (МВФ и иностранные партнеры. — Ред.) к ним нужно прислушиваться, общаться с партнерами, ибо, слава богу, Украина не одна. Не вижу здесь ничего плохого, чтобы привлекать международных специалистов”, — пояснил заместитель главы фракции Блока Петра Порошенко, народный депутат Алексей Гончаренко.

Патовая ситуация во многом демонстрирует всю суть украинской политики. Ради решения собственных политических интересов отдельные политики готовы поставить на кон как репутацию страны, так и экономические интересы каждого украинца.

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