МВД намерено сажать в тюрьму за нарушение карантина и сокрытие коронавируса. Документ

Министерство внутренних дел намерено ввести уголовную ответственность за заражение опасной инфекционной болезнью, а также за самовольное оставление места обсервации или карантина.

Также в МВД намерены привлекать и к административной ответственности за вышеуказанные нарушения. Об этом в Телеграм-канал сообщил глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По его словам, Верховная Рада намерена рассмотреть изменения в Уголовный и Административный кодексы на внеочередном заседании. Так, в УК могут появиться три новые статьи, например, ст. 130-1 "Заражение особенно опасной или опасной инфекционной болезнью".

"Сознательное оставление другого лица в опасность заражения особо опасной или опасной инфекционной болезнью, наказывается арестом на срок до трех месяцев или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет", – отмечено в законопроекте.

Статья 130-2 "Самовольное оставление места обсервации (карантина)" предусматривает наказание лишением свободы на срок до трех лет.

Статья 130-3. "Сокрытие или искажение сведений о заболеваемости инфекционными болезнями" может караться штрафом до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.

"Те же деяния, совершенные повторно или в местности, объявленной зоной осуществления карантинных мероприятий или чрезвычайной ситуации, или такие, что повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия, наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет", – говорится в проекте закона.

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