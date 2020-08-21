МВД инициировало изменения в избирательный кодекс Украины: что предлагает

Министерство внутренних дел Украины инициировало изменения в избирательный кодекс.

Как сообщает официальный сайт МВД, глава министерства Арсен Аваков заявил, что на сегодняшний день срок охраны избирательных участков – 8 дней до выборов, а это очень большая нагрузка на весь личный состав.

"Поэтому мы будем исходить из инициативы – охрана участков 3 дня. Эту инициативу уже рассматривает соответствующий комитет Верховной Рады", – отметил он.

Также Аваков отметил необходимость скорректировать некоторые положения законодательства, когда речь идет о перерегистрации людей накануне выборов, "то есть то, что пришло на смену открепительным талонам".

"Если кто-то живет в Василькове, а на момент выборов пошел и перерегистрировался где-нибудь в Броварах, потому что там подруга баллотируется в мэры, например. Чтобы прекратить такое, мы даем одну маленькую поправку", – пояснил министр.

Он призвал всех участников избирательного процесса действовать в рамках закона.

Как сообщал OBOZREVATEL, Центральная избирательная комиссия назначила проведение местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.