"Мужик в юбке": психолог указал на слабую сторону Савченко

Народным депутатом Украины (внефракционным) Надеждой Савченко очень легко манипулировать.

"Сама по себе Савченко очень плохой манипулятор, но зато прекрасная жертва для манипуляций. Закричишь: "Пожар!" и она сразу же прибежит. Скажешь: "Ганьба" и она тут же будет здесь. Она такой себе мужик в юбке", - об этом в комментарии "Обозревателю" сказал психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

Эксперт обратил внимание на характер высказываний Надежды Савченко.

"Они всегда силовые, резкие. Савченко использует громкие интонации, прямой давящий взгляд. Она мгновенно включает свои эмоции, когда говорит о чем-то конфликтном: несправедливость, прогнившая власть и т.д. Она эмоционально заряжается из таких ситуаций. Ее личности необходим конфликт", — отметил Ким.

Как сообщал "Обозреватель", Савченко заявила, что готова вернуть президенту Петру Порошенко “звезду Героя Украины”.