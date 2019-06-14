Как в Чечне: озвучен план России по истреблению крымских татар

Россия поставила себе задачу выжить из аннексированного Крыма как можно больше крымских татар.

Об этом заявил в эфире ObozTV крымскотатарский журналист и общественный деятель Айдер Муждабаев, комментируя новую волну обысков и задержаний крымских татар.

"Конечная цель оккупантов – чтобы максимальное число крымских татар выехало из Крыма. Эту цель они преследуют еще с первой аннексии 1783 года. Они снижают процент крымскотатарского населения – чем ниже, тем лучше. Это один процесс, он не прерывается несколько веков. Сейчас они занимаются тем, что запугивают людей, выставляют их террористами без каких-либо доказательств – без оружия, взрывчатки, вообще без ничего", – заявил журналист.

"Точно так же Олега Сенцова в свое время назвали террористом. Это очень удобная для них статья, потому что по ней очень большие сроки – почти как у Сенцова. 13 лет, 17 лет заключения просят для людей, которые не совершали и не планировали совершать ничего. Поэтому это сигнал всем остальным, что это место для вас опасное, лучше бы вы отсюда уехали. Таким образом они осуществляют гибридную депортацию, людей вытесняют", – подчеркнул он.

По мнению Муждабаева, пока в Крыму есть крымские татары, русские не могут сказать, что это их земля: "Это ключевой момент, из-за чего все происходит, потому что главная легенда состоит в русской сакральности Крыма – она и для Путина такая, и для большинства россиян".

"Они предъявляют практически всем задержанным обвинение в терроризме, а терроризма никакого нет, то есть фактически им предъявить нечего. У меня есть опасения, учитывая предыдущий опыт ФСБ в организации террористических актов, взрывов домов в Москве и так далее, которые привели Путина к власти в свое время. Они могут сами создать искусственные "доказательства" своим обвинениям, и что-нибудь взорвать, после чего объявить крымских татар террористами и рассказать мировому сообществу, что "крымские татары – террористы, мы с ними боремся, не мешайте нам", – заявил он.

Крымскотатарский активист отметил, что ранее Кремль подобным образом терроризировал Чечню.

"Объявили всех чеченцев террористами, совершали вместо них теракты и обвиняли чеченцев в этом, а потом добились того, что Запад закрыл глаза на преследования чеченского народа. Они этого же хотят в Крыму. Единственное, что их останавливает – их легенда о том, что Крым присоединился мирно и там все должно быть тихо… Они бы уже давно там взорвали что-нибудь и обвинили крымских татар. Но я думаю, придет время, и они и эту грань смогут перейти", – заключил Муждабаев.

kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров заявил, что оккупанты в Крыму проводят политику выдавливания местного населения, заменяя их приезжими с материковой части РФ.

По его оценкам, за время оккупации из Крыма уехали 50-60 тыс. человек, из них половина – крымские татары, а на их место привезли минимум 800 тыс. россиян.

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