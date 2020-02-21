"Муравейник": опубликованы новые фото двора, где вырос Зеленский

Опубликованы новые фото двора в Кривом Роге, Днепропетровская область, где вырос президент Украины Владимир Зеленский.
Дом, где жил глава государства, находится по адресу улица Мыстецька, 13. Местные жители прозвали его "муравейником" из-за огромного количества квартир, передает "Апостроф".
На опубликованных снимках показан обычный двор, каких много в Украине. В подъездах установлены домофоны, а в доме на первых этажах находятся магазины.
Дом, где жил Зеленский
Апостроф
Также во дворе есть крытая беседка. Внутри нее поставили стол и скамейки для отдыха. Там развесили плакаты и зеркала. Возле дома местные жители установили гаражи.
Дверь в подъезд
Апостроф
Отмечается, что будущий президент ходил в школу №95, она недалеко от дома. Добавим, что родители Зеленского и поныне проживают в этом же доме.
Лавочка у дома
Апостроф
Беседка
Апостроф
Магазин на первом этаже
Апостроф
Вход в подъезд
Апостроф
Вход в подъезд
Апостроф
Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты побывали в квартире родителей президента Украины Владимира Зеленского в Кривом Роге Днепропетровской области.
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