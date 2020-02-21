"Муравейник": опубликованы новые фото двора, где вырос Зеленский

Опубликованы новые фото двора в Кривом Роге, Днепропетровская область, где вырос президент Украины Владимир Зеленский.

Дом, где жил глава государства, находится по адресу улица Мыстецька, 13. Местные жители прозвали его "муравейником" из-за огромного количества квартир, передает "Апостроф".

На опубликованных снимках показан обычный двор, каких много в Украине. В подъездах установлены домофоны, а в доме на первых этажах находятся магазины.

Дом, где жил Зеленский Апостроф

Также во дворе есть крытая беседка. Внутри нее поставили стол и скамейки для отдыха. Там развесили плакаты и зеркала. Возле дома местные жители установили гаражи.

Дверь в подъезд Апостроф

Отмечается, что будущий президент ходил в школу №95, она недалеко от дома. Добавим, что родители Зеленского и поныне проживают в этом же доме.

Лавочка у дома Апостроф

Беседка Апостроф

Магазин на первом этаже Апостроф

Вход в подъезд Апостроф

Вход в подъезд Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты побывали в квартире родителей президента Украины Владимира Зеленского в Кривом Роге Днепропетровской области.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся