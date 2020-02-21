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21 февраля • обновлено в 13:17
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"Муравейник": опубликованы новые фото двора, где вырос Зеленский

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Опубликованы новые фото двора в Кривом Роге, Днепропетровская область, где вырос президент Украины Владимир Зеленский.

Дом, где жил глава государства, находится по адресу улица Мыстецька, 13. Местные жители прозвали его "муравейником" из-за огромного количества квартир, передает "Апостроф".

На опубликованных снимках показан обычный двор, каких много в Украине. В подъездах установлены домофоны, а в доме на первых этажах находятся магазины.

Дом, где жил Зеленский

Дом, где жил Зеленский

Апостроф

Также во дворе есть крытая беседка. Внутри нее поставили стол и скамейки для отдыха. Там развесили плакаты и зеркала. Возле дома местные жители установили гаражи.

Дверь в подъезд

Дверь в подъезд

Апостроф

Отмечается, что будущий президент ходил в школу №95, она недалеко от дома. Добавим, что родители Зеленского и поныне проживают в этом же доме.

Лавочка у дома

Лавочка у дома

Апостроф

Беседка

Беседка

Апостроф

Магазин на первом этаже

Магазин на первом этаже

Апостроф

Вход в подъезд

Вход в подъезд

Апостроф

Вход в подъезд

Вход в подъезд

Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты побывали в квартире родителей президента Украины Владимира Зеленского в Кривом Роге Днепропетровской области.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина Кривой Рог
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