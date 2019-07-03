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"Мухоморы и мусор": нардеп жестко прошелся по списку партии Смешко

1.6тЧитать материал на украинском

Народный депутат Украины от "Батьківщини" Виталий Чепинога жестко высказался о списке партии "Сила и честь" Игоря Смешко.

Саркастический пост, посвященный ее сомнительному составу, политик опубликовал на своей странице в Facebook, отметив, что перечень кандидатов в нардепы от партии Смешко напоминает ему грязный лес.

Игорь Смешко

Игорь Смешко

"24 канал"

"Список Смешко напоминает мне, будто пятилетний ребенок в лесу грибы собирал. Есть и пара маслят, как ни странно, но в основном – что попало. Мухоморы, шишки, мох, мусор, обертки от "Сникерсов", кусок заячьего г*вна, бледные поганки, дождевой червь, пробки из-под пива, листья, белоножки", – шутя написал парламентарий.

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"Мухоморы и мусор": нардеп жестко прошелся по списку партии Смешко

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • журналистка Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, что Смешко продает места в своей политической силе по впечатляющим ценам. Более того, рекламу он размещает даже в газете бесплатных объявлений.

  • Глава областного отделения партии "Сила и честь" Игоря Смешко в Черновцах, Валентина Радчук, решила сложить свои полномочия. Больше всего ее не устроила таинственность формирования избирательного списка партии.

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Персоны
Игорь СмешкоВиталий Чепинога
Место
Украина
Тег
Партия "Сила и честь"
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