"Мухоморы и мусор": нардеп жестко прошелся по списку партии Смешко

Народный депутат Украины от "Батьківщини" Виталий Чепинога жестко высказался о списке партии "Сила и честь" Игоря Смешко.

Саркастический пост, посвященный ее сомнительному составу, политик опубликовал на своей странице в Facebook, отметив, что перечень кандидатов в нардепы от партии Смешко напоминает ему грязный лес.

Игорь Смешко "24 канал"

"Список Смешко напоминает мне, будто пятилетний ребенок в лесу грибы собирал. Есть и пара маслят, как ни странно, но в основном – что попало. Мухоморы, шишки, мох, мусор, обертки от "Сникерсов", кусок заячьего г*вна, бледные поганки, дождевой червь, пробки из-под пива, листья, белоножки", – шутя написал парламентарий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

журналистка Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, что Смешко продает места в своей политической силе по впечатляющим ценам. Более того, рекламу он размещает даже в газете бесплатных объявлений.

Глава областного отделения партии "Сила и честь" Игоря Смешко в Черновцах, Валентина Радчук, решила сложить свои полномочия. Больше всего ее не устроила таинственность формирования избирательного списка партии.

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