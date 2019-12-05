"Можно за год": Зеркаль высказалась о переговорах с Путиным по Донбассу

Украина способна достичь договора с Россией по реинтеграции Донбасса в течение одного года.

Такое мнение высказала экс-заместитель главы МИД Елена Зеркаль в четверг, 5 декабря, в эфире ток-шоу "Право на владу".

При этом, по ее словам, для полноценного возвращения Донбасса может уйти до 10 лет.

"На договор можно выйти за год. На реинтеграцию за 5-10 лет. Зависимо от того, каких мы достигнем условий. У России есть четкая позиция. Путин объявил, что его цель – возобновление России в границах 1795 года. Поменялась ли его цель? Я не слышала", – сказала Зеркаль.

Елена Зеркаль скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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