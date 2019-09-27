"Можно инвалидом стать": министр Криклий пожаловался на работу в Раде

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что в Верховной Раде необходимо сделать открытый офис, поскольку народные депутаты из-за неудобных кресел могут якобы стать инвалидами.

Своим мнением поделился он в интервью "24 каналу".

"У меня был один рабочий день в Верховной Раде. Но очень эффективный, я думаю, если потом сравнивать количество прогулов, то я в принципе в процентном показателе меньше прогулял среди всех этих сессий", – рассказал, Криклий, который сразу с Рады перешел в Кабмин.

Министр Криклий пожаловался на работу в Раде

Министр отметил, что работать в парламенте ему не понравилось.

"Думаю, что в Верховной Раде точно нужно создать открытый офис. Вот, когда жалуются, что кто-то прогуливает, я понимаю тех прогульщиков. Я посидел с утра до вечера там в первый сессионный день. Но там настолько неудобные кресла, они коротенькие, коленки, ноги как-то упираются. Очень неудобный угол. Ноги начинают неметь и я потом просто не мог встать. Я не представляю, как в них можно неделю подряд не вставая там сидеть. Можно инвалидность там получить, и я не шучу", – сказал он.

По словам Криклия, с креслами срочно надо что-то делать, поскольку придется всех лечить.

"Собственно, я понимаю, почему они так часто выходят и идут куда-то в кулуары, потому что просто начинаешь терять ощущения ног", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Криклий отказался от проекта Hyperloop, назвав проект "абсурдным".

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