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4 октября • обновлено в 20:39
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"Можете задать вопрос х*ю": оскандалившийся Кива высказался о "возбужденных мальчиках"

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Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, попавший в интимный скандал, в шутку предложил созвать пресс-конференцию для своего полового органа.

Об этом он заявил в социальной сети Facebook в одном из комментариев. Соответствующим скриншотом поделился журналист и блогер Евгений Спирин.

"Ладно, девочки интересуются и обсуждают. Но столько возбудилось мальчиков историями о моем х*е! Ребята, если так пойдет дальше, придется делать пресс-конференцию для х*я и там, мальчики, вы сможете задать ему вопросы и обсудить все интересующие вас темы!" – написал нардеп под одним из постов о скандале.

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Илья Кива

Илья Кива

Коллаж

На замечание одного из пользователей сети об отсутствии запятых, Кива ответил: "Извините, но здесь говорят о моем х*е. Запятые на х*й!"

Кроме того, политик отметкой с пальцем вверх оценил комментарий следующего содержания: "Ставь лайк, если вместо кофе с утра предпочитаешь передернуть затвор на работе".

"Можете задать вопрос х*ю": оскандалившийся Кива высказался о "возбужденных мальчиках"

facebook.com/mark.spirin.

"Можете задать вопрос х*ю": оскандалившийся Кива высказался о "возбужденных мальчиках"

Скриншот

Комментарии к посту Евгения Спирина

Комментарии к посту Евгения Спирина

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Илью Киву сняли на видео во время того, как он трогал свои половые органы в Раде после звонка модели.

Политик неожиданно прокомментировал скандал, заявив, что "каждый мужчина делает так же".

Перед этим он попался на переписке в стенах парламента, спрятавшись за рабочими столами депутатов.

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Персоны
Илья Кива Евгений Спирин
Место
Украина
Теги
секс скандал Верховная Рада Украины "Оппозиционная платформа - За жизнь" депутат соцсети
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Предлагаю посвятить х*ю Кивы заседание Рады.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
пацан нормалек..
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Dudka Аlex
Dudka Аlex
Как был имбецилом так им и помрет! Типа спросите у моего %уя... Ага а кто твох %уй за уши "швондирил"?
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Каипецкая Лидия
Каипецкая Лидия
Позорище!!!
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