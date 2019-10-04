Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива, попавший в интимный скандал, в шутку предложил созвать пресс-конференцию для своего полового органа.

Об этом он заявил в социальной сети Facebook в одном из комментариев. Соответствующим скриншотом поделился журналист и блогер Евгений Спирин.

"Ладно, девочки интересуются и обсуждают. Но столько возбудилось мальчиков историями о моем х*е! Ребята, если так пойдет дальше, придется делать пресс-конференцию для х*я и там, мальчики, вы сможете задать ему вопросы и обсудить все интересующие вас темы!" – написал нардеп под одним из постов о скандале.

Илья Кива Коллаж

На замечание одного из пользователей сети об отсутствии запятых, Кива ответил: "Извините, но здесь говорят о моем х*е. Запятые на х*й!"

Кроме того, политик отметкой с пальцем вверх оценил комментарий следующего содержания: "Ставь лайк, если вместо кофе с утра предпочитаешь передернуть затвор на работе".

facebook.com/mark.spirin.

Скриншот

Комментарии к посту Евгения Спирина Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Илью Киву сняли на видео во время того, как он трогал свои половые органы в Раде после звонка модели.

Политик неожиданно прокомментировал скандал, заявив, что "каждый мужчина делает так же".

Перед этим он попался на переписке в стенах парламента, спрятавшись за рабочими столами депутатов.

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