"Может уничтожить США": Трамп бурно отреагировал на пропущенный звонок от Путина

Президент США Дональд Трамп в 2017 году отругал высокопоставенных сотрудников Белого дома и директора разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна.

Причиной стало то, что ему не сообщили о звонке президента России Владимира Путина. Об этом в своей новой книге пишет американский журналист Питер Берген "Трамп и его генералы: цена хаоса", передает РИА Новости.

Ссылаясь на свои источники, Берген пишет, что 27 января 2017 года Трамп обедал с британским премьером Терезой Мэй в Белом доме. Она спросила его, звонил ли ему Путин, на это Трамп отрицательно покачал головой. Тогда Флинн, стоявший рядом с избранным президентом, наклонился к нему и сказал, что российский лидер звонил несколько дней назад.

Дональд Трамп ee.sputniknews.ru

Расстроенный этим ответом, Трамп, как утверждает журналист, начал критиковать Флинна и других сотрудников резиденции.

"Ты что, шутишь? Владимир Путин пытался мне позвонить, а ты не подставил (мне трубку – Прим. ред.)? О чем ты думал?", — приводятся в книге слова Трампа.

Флинн попытался оправдаться тем, что в Белый дом в последние дни поступало слишком много звонков, однако Трамп не захотел его слушать. Он назвал Путина "единственным человеком на земле, который может уничтожить США" и поставил под сомнение решение своего персонала отложить их разговор по телефону, утверждает американский журналист.

Ранее OBOZREVATEL писал, что российский хоккеист, капитан команды НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побывал на рождественском ужине президента США Дональда Трампа и подарил ему свою хоккейную форму.

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