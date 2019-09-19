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19 сентября • обновлено в 11:10
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"Может проиграть войну": Зеленского предупредили об угрозе "формулы Штайнмайера"

1.6т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский может проиграть войну на Донбассе, если пойдет на поводу России, согласившись на "формулу Штайнмайера".

Об этом в блоге на "Крым Реалии" написал украинский журналист Павел Казарин. Он отметил, что Кремль согласился на встречу в "нормандском формате" лишь после письменного согласия Киева на "формулу Штайнмайера".

"Все, что мы наблюдаем, – это российский сценарий выполнения "Минска". Ответственность за который новая украинская власть, вдобавок, пытается переложить на своих предшественников. При этом Владимир Зеленский вслух заявляет о том, что никакие выборы на Донбассе до вывода войск невозможны. Но что может быть гарантией того, что эти слова не останутся просто словами?" – пишет журналист.

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Казарин отмечает, что если в Украине прошлая власть стремилась к тому, чтобы дружить с Европой против Москвы, то новая охотно идет на то, чтобы Москва и Европа начали дружить против Киева.

"Я могу понять, зачем это Москве. Потому что империя, колонии и фантомные боли. Я могу понять, зачем это Европе. Потому что рынки, издержки и торговля. Но я никак не могу понять, зачем это Украине. Владимир Зеленский может быть уверен, что он войдет в историю как человек, который закончил войну. Но он может войти в нее как человек, который ее проиграл", – подытожил он.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Павел Казарин рассказал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы победить в войне с Россией, нужно принимать непопулярные решения.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Павел Казарин Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Формула Штайнмайера нормандский формат Донбасс
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филипп филипыч
филипп филипыч
73% выбрали человека который обещал закончить войну. петя тоже обещал и не выполнил. в итоге у него 8%. зеленский это прекрасно понимает. а упоротые видимо нет)
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
В гражданской войне не возможно победить.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Пойдет..как миленький..и вы ж украинцы возвопите об очередной победе над Россией))
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