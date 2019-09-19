"Может проиграть войну": Зеленского предупредили об угрозе "формулы Штайнмайера"

Президент Украины Владимир Зеленский может проиграть войну на Донбассе, если пойдет на поводу России, согласившись на "формулу Штайнмайера".

Об этом в блоге на "Крым Реалии" написал украинский журналист Павел Казарин. Он отметил, что Кремль согласился на встречу в "нормандском формате" лишь после письменного согласия Киева на "формулу Штайнмайера".

"Все, что мы наблюдаем, – это российский сценарий выполнения "Минска". Ответственность за который новая украинская власть, вдобавок, пытается переложить на своих предшественников. При этом Владимир Зеленский вслух заявляет о том, что никакие выборы на Донбассе до вывода войск невозможны. Но что может быть гарантией того, что эти слова не останутся просто словами?" – пишет журналист.

Казарин отмечает, что если в Украине прошлая власть стремилась к тому, чтобы дружить с Европой против Москвы, то новая охотно идет на то, чтобы Москва и Европа начали дружить против Киева.

"Я могу понять, зачем это Москве. Потому что империя, колонии и фантомные боли. Я могу понять, зачем это Европе. Потому что рынки, издержки и торговля. Но я никак не могу понять, зачем это Украине. Владимир Зеленский может быть уверен, что он войдет в историю как человек, который закончил войну. Но он может войти в нее как человек, который ее проиграл", – подытожил он.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, журналист Павел Казарин рассказал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы победить в войне с Россией, нужно принимать непопулярные решения.

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