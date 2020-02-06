Может позволить себе "порно-шоу": Нефьодов в декабре получил зарплату в 230 тысяч грн. Декларация

В декабре 2019 года глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов, которого недавно засекли в элитном киевском клубе за развлечениями с полуобнаженными девушками, заработал почти 230 тысяч гривен.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из обнародованной электронной декларации чиновника.

Главный таможенник задекларировал, что 24 декабря на основном месте работы получил зарплату в размере 229 877 гривен.

Максим Нефьодов delo.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что на сайте президента появилась петиция с требованием уменьшить зарплаты руководителям государственных предприятий, в частности заместителю гендиректора Укроборонпрома Мустафе Найему и проверить результаты его деятельности.

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