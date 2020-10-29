Небольшой комментарий к решению Конституционного суда Украины, о признании неконституционным статьи 366-1 УК Украины и некоторых других положений антикоррупционного законодательства.

Было такое решение КСУ неожиданным? Безусловно – нет. К этому все шло. Если не остановить эту вакханалию, а точнее его антигосударственную деятельность в последнее время стала очевидной, то в один день мы можем проснуться совсем в другой стране – утром КСУ объявит свое решение, которое было принято ночью о том, что упразднится Акт провозглашения независимости Украины, Конституция Украина, Декларация о государственном суверенитете Украины со всеми правовыми последствиями, как для страны, так и для народа.

И сейчас в стране никто не может гарантировать, что такого не может быть!

Безусловно, решения КСУ не могут всем нравиться, многие с ними не соглашаются, но, за редким исключением, такие решения были правовыми, а не политическими, а тем более антигосударственными.

Правда было одно решение о третьем сроке для Кучмы, но у него было достаточно ума, чтобы им не воспользоваться. Были еще несколько исключительно политизированных решений, которыми воспользовался Янукович – чем это для него закончилось все знают.

Но сейчас КСУ принял решение не для президента или против президента – КСУ принял решение против государства и его народа.

Я сейчас не буду вдаваться в политических раскладов в самом КСУ, но то, что это решение не правовое, не политическое, а антигосударственное совершенно очевидно!

Как известно, судебная система – это отдельная ветвь власти, но государственной власти! Но те решения, которые принял только КСУ – это не в интересах государства, эти решения против государства.

Они будут иметь чрезвычайно негативные последствия для Украины.

Получается так, что страной сейчас управляет не избранный народом президент, а отдельные люди, которые одели судейские мантии, хоть в Конституционном суде, хоть в окружном административном суде, и принимают решения, которые подрывают основы национальной безопасности Украины!

Такие решения не случайность, это умышленные антигосударственные решения, которые являются частью вражеского плана против Украины.

Понимает ли это власть?