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8 февраля • обновлено в 07:37
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"Может, череп пусть продаст?": Кравчук резко высказался о скандале с "собачьими" платежками

4.4т
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Первый президент Украины Леонид Кравчук высказался о скандале со "Слугой народа" Евгением Брагаром, который предложил пенсионерке продать собаку, чтоб оплатить коммунальные услуги.

В эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" Кравчук рассказал, что у него "волосы встали дыбом", когда услышал об этой новости. После он предложил Брагару продать череп и намекнул на то, что в шоке с действий "слуг народа".

"Слушайте, я когда услышал это, у меня волосы дыбом встали. Та бедная бабушка сказала: "Пусть продаст ум, но нечего ведь продавать". Может, череп пусть продаст? Нельзя так поступать с народом. Сколько уже слышим - кто-то кнопочник, кто-то еще что-то. Что это пришло?", - высказался Кравчук.

Леонид Кравчук

Леонид Кравчук

Скриншот прямой трансляции "Свободы слова с Савиком Шустером"

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Савик Шустер Леонид Кравчук
Место
Украина
Тег
скандалы
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