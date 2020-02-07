"Может, череп пусть продаст?": Кравчук резко высказался о скандале с "собачьими" платежками

Первый президент Украины Леонид Кравчук высказался о скандале со "Слугой народа" Евгением Брагаром, который предложил пенсионерке продать собаку, чтоб оплатить коммунальные услуги.
В эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" Кравчук рассказал, что у него "волосы встали дыбом", когда услышал об этой новости. После он предложил Брагару продать череп и намекнул на то, что в шоке с действий "слуг народа".
"Слушайте, я когда услышал это, у меня волосы дыбом встали. Та бедная бабушка сказала: "Пусть продаст ум, но нечего ведь продавать". Может, череп пусть продаст? Нельзя так поступать с народом. Сколько уже слышим - кто-то кнопочник, кто-то еще что-то. Что это пришло?", - высказался Кравчук.
Леонид Кравчук
Скриншот прямой трансляции "Свободы слова с Савиком Шустером"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Брагар в телеэфире посоветовал пенсионерке, которая звонила в студию, продать собаку, если он элитной породы, за счет оплаты коммунальных платежей.
Украинцы высмеяли заявление народного депутата и создали массу фотожаб и мемов по поводу "собачьего" скандала в президентской партии.
СМИ нашли бабушку и ее собаку, которые стали "знаменитыми" после истории.
В результате Брагар пришлось оправдываться, а его коллегам по фракции "Слуга народа" – извиняться за его выходки.
В "Слуге народа" заявили, что нет оснований для наказания нардепа Евгения Брагаря за скандальный "собачий" совет пенсионерке.
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков жестко отреагировал на скандальные высказывания нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря и сделал предупреждение другим парламентариям.
Пенсионерка Любовь Колючая призналась, что ждет в гости нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагаря, который советовал ей продать собаку и оплатить коммуналку.
Она также показала свою дворнягу Шарика.
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