"Может быть эскалация на Донбассе": в СНБО раскрыли результат встречи с Зеленским

Украина имеет сценарии на случай любых результатов и договоренностей на "нормандских переговорах" 9 декабря в Париже.
Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "5 канала" после заседания, которое в субботу, 7 декабря, инициировал президент Владимир Зеленский.
По его словам, президента достаточно хорошо "вооружили" перед встречей с Путиным, он получил всю необходимую информацию для переговоров.
"Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию", – заявил Данилов.
Он уточнил, что на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь как основной на данное время.
"Может быть и эскалация конфликта, и прекращение конфликта. Все это зависит от того, каким образом будут проведены переговоры именно в "нормандском формате", – отметил Данилов.
Зеленский подготовился к переговорам с Путиным
Данилов подчеркнул, что утвержденный сценарий реинтеграции Донбасса предполагает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины. Он также напомнил, что Украина хочет вернуть своих пленных, которые находятся на территории РФ, в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса.
Кроме того, по словам Данилова, Украина хочет прекратить огонь на Донбассе. Третьим же вопросом, который сейчас рассматривается, является возвращение Украине контроля над границей, и только после этого – вопрос проведения местных выборов в ОРДЛО.
Путин и Зеленский
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите "в нормандском формате".
Стало известно расписание Владимира Зеленского на "нормандском" саммите.
Пресс-секретарь российского лидера подтвердил личную встречу Путина и Зеленского в рамках "нормандского формата" 9 декабря.
Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, скоординировав позиции накануне встречи в "нормандском формате".
Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".
Тем временем, окружение Владимира Зеленского рассматривает возможность внесения изменений в Конституцию об особом статусе Донбасса после "нормандской встречи".
Ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря. Он неоднократно говорил, что "пора заканчивать эту войну".
Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".
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