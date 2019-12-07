"Может быть эскалация на Донбассе": в СНБО раскрыли результат встречи с Зеленским

Украина имеет сценарии на случай любых результатов и договоренностей на "нормандских переговорах" 9 декабря в Париже.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире "5 канала" после заседания, которое в субботу, 7 декабря, инициировал президент Владимир Зеленский.

По его словам, президента достаточно хорошо "вооружили" перед встречей с Путиным, он получил всю необходимую информацию для переговоров.

"Варианты есть на любой случай: если мы договоримся, если мы договоримся частично, если мы договоримся полностью. На любой случай у нас есть пять наших вариантов. Все органы центральной власти, Вооруженные силы, все специализированные органы готовы к любому сценарию", – заявил Данилов.

Он уточнил, что на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь как основной на данное время.

"Может быть и эскалация конфликта, и прекращение конфликта. Все это зависит от того, каким образом будут проведены переговоры именно в "нормандском формате", – отметил Данилов.

Зеленский подготовился к переговорам с Путиным

Данилов подчеркнул, что утвержденный сценарий реинтеграции Донбасса предполагает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в состав Украины. Он также напомнил, что Украина хочет вернуть своих пленных, которые находятся на территории РФ, в аннексированном Крыму и на оккупированной части Донбасса.

Кроме того, по словам Данилова, Украина хочет прекратить огонь на Донбассе. Третьим же вопросом, который сейчас рассматривается, является возвращение Украине контроля над границей, и только после этого – вопрос проведения местных выборов в ОРДЛО.

Путин и Зеленский

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