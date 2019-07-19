"Можем потерять все!" Легендарная Зинкевич ярко выступила против реванша Кремля в Украине

Новая власть показывает, что Украину может захлестнуть пророссийский реванш, который имеет шансы перерасти в гражданскую войну.

Именно поэтому украинские патриоты должны объединиться и стать оппозицией для сил, которые играют на руку Кремлю. Такое мнение выразила легендарная командир медицинского батальона "Госпитальеры", кандидат в нардепы от "Европейской солидарности" Яна Зинкевич в интервью "Новинарні".

Яна Зинкевич "Новинарня"

"После того, как прошли президентские выборы и я узнала, что Зеленский выиграл, часть из нас пошла просто бухать, часть сидела в ауте, ведь это просто непостижимо, куда мы докатились! Я тоже сижу в ауте, через три часа все больше углубляюсь в депрессию. И тут понимаю, что, значит, надо идти в Верховную Раду, потому что нужна оппозиция. А я себя чувствую в оппозиции к этой власти", – говорит волонтер.

Она добавила, что доказательством того, что к власти в Украине пришли реваншисты, является их отношение к народу. Ведь команда действующего президента Владимира Зеленского еще до прихода в политику неприкрыто демонстрировала свою позицию в шоу "95 квартала".

"Посмотреть те же эфиры "95 квартала" – как там издевались над Украиной, над людьми с инвалидностью, над произношением Парубия, и эти все вещи. Если бы просто в Европе рассказать – это такой стыд. Это опасно. Столько есть каких-то вещей, каких-либо заявлений на такой грани... Честно говоря, у нас может и гражданская война реально начаться с таким успехом. Идет реванш, отменяются результаты декоммунизации, возвращаются политики Януковича, происходят такие назначения", – возмутилась Зинкевич.

В частности, она напомнила о том, как пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстреле садиков и школ, как Зеленский во время обстрела на передовой заявил, что Россия якобы потеряла контроль над террористами.

"То есть это такое определенное отбеливание Кремля – ​​"боевики плохие, а хорошая Россия их просто не контролирует". Это настолько опасно, просто ужас. Мы столько жертв принесли – и можем тупо все достигнутое потерять", – предостерегла лидер "Госпитальеров".

Яна Зинкевич "Новинарня"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зинкевич выступила с мощной речью в стенах НАТО о трудностях возвращения с войны, депрессии и самоубийствах ветеранов и добровольцев в Украине.

Напомним, Зинкевич вошла в десятку партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". Она доброволец-медик, начальник Медицинского управления и реабилитации бойцов Украинской Добровольческой Армии. Командир медицинского батальона "Госпитальеры".

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