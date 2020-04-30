"Мозгов полная корзина!" "Слуга народа" Холодов обозвал сотрудников SkyUp "придурками"

Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов устроил скандал в кипрском аэропорту из-за того, что сотрудники авиакомпании "SkyUp" опасались пускать его на рейс Ларнака – Киев.

Как рассказала в Facebook журналистка Наталья Седлецкая, накануне Холодов опубликовал пост о том, что он заболел коронавирусом. Поэтому в SkyUp обеспокоились, побоявшись подвергнуть опасности других пассажиров.

"За пять часов до этого народный избранник сам опубликовал у себя на Facebook пост, в котором объяснил, почему последние полтора месяца он провел не в Украине, а на Кипре, пропустив 5 внеочередных заседаний Рады. Говорит, заболел там коронавирусом, и врачи ему запретили выходить из дома, при этом тест ему не делали. Но депутат уверен, что переболел именно COVID-19 в сложной форме, с острым бронхитом", – написала она.

"И работников SkyUp, очевидно, напрягла эта информация, обнародованная самим депутатом – и они задумались, не несет ли Холодов угрозу для других пассажиров рейса, и предложили обратиться к врачу и сдать тест", – рассказала Седлецкая.

Сам Холодов в Facebook назвал незаконными действия сотрудников авиакомпании.

"Это представители украинской компании, которые начитались прессы, нарушают законы! Мозгов полная корзина! Попытаюсь добраться до Киева, невзирая на придурков, которые сидят в этой компании!" – написал нардеп.

Андрей Холодов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее журналисты узнали, что Холодов перед закрытием авиасообщения между странами в связи с пандемией коронавируса улетел на Кипр и пока не возвращался в Украину.

Народный депутат заявил, что остался на самоизоляции на острове Кипр из-за симптомов коронавируса. "Ну и не привык по жизни жаловаться. Находясь не в Украине, не хотел выносить эту информацию публично", – пояснил вскоре Холодов.

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