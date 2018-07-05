4 июля в Украине отмечают День Национальной полиции. Праздник был учрежден совсем недавно, в апреле нынешнего года. Но дата все равно знаковая, ведь именно три года назад на Софиевской площади новые патрульные полицейские торжественно принимали присягу. Церемония проходила под прицелом десятков телекамер, в присутствии высшего руководства страны и нескольких тысяч киевлян. Были слова о реформе, общий душевный подъем всех участников. Были надежды на то, что пройдет совсем немного времени и мы увидим новых копов, которые могут все, даже тучи развести руками. Эдакие новые украинские "Дяди Степы" без страха и упрека, без взяток, красивые, вежливые, мужественные, культурные…

Начав старт полицейской реформы с новой патрульной полиции, реформаторы сделали правильный тактический шаг. Зачастую именно патрульные воспринимаются как витрина всей системы. А тут новая форма, новые автомобили, замечательные патрульные пары, подобранные с гендерным равноправием. Выглядело действительно неплохо, а учитывая обещания реформаторов, что "все будет по-другому" в службу потянулись новые кадры. Новобранцы искренне верили в свою миссию "Служить и защищать!". И вот прошло три года. Что имеем в сухом остатке?

Когда схлынули первые восторги и прошел "сезон селфи", то к гражданам стало приходить понимание: пиар пиаром, но хотелось бы и эффективной работы. А вот с этим зачастую были проблемы.

Профессионализм не приходит после 3-х месячного обучения или двухнедельных курсов от зарубежных коллег. Базовая составляющая профессионализма – это опыт. Опыт патрулирования, опыт "разруливания" критических ситуаций, да и зачастую опыт житейский. А как раз всего этого новым патрульным не хватало. Службу кардинально обновили – по официальным данным 2015 года 90% ее представителей раньше в правоохранительных органах не работали. А медийная раскрутка новой полиции сыграла со вчерашними студентами, менеджерами, продавцами-консультантами и учителями злую шутку. Эти люди шли на работу очень туманно представляя, чем конкретно будут заниматься в реальности. Нет, они конечно, знали, что будут носить красивую форму, ездить на новых машинах, делать замечания и выписывать штрафы нерадивым водителям. А в реальности, пришлось еще и задерживать хулиганов, плюющих в лицо, работать сверхурочно, недосыпать, терпеть незаслуженные упреки от граждан, которые внезапно "разлюбили" полицию. И когда некие киношные представления столкнулись с неприятной реальностью, то пошел отток кадров. В общем-то, неплохие, но несколько наивные парни и девушки, разочаровавшись в новой профессии, стали увольняться.

А общество и СМИ, еще вчера аплодировавшие "нашей новой полиции", стали с двойным усердием клеймить промахи новых копов, когда заслуженно, когда не очень. Одно дело, когда пресса задает справедливые вопросы о количестве разбитых "Приусов", и совсем иное, когда смакует откровенный троллинг правоохранителей. В общем, как в старой присказке, от любви до ненависти оказался один шаг… Наверное, понимая, что одним пиаром проблемы уже не решить, МВД покинули грузинские реформаторы - Згуладзе и Деканоидзе. Одно дело создавать рекламную витрину ведомства, а совсем другое проводить глубинные реформы, и нести за них ответственность. А ответственность, как обычно, досталась украинцам.

Патрульная полиция всего лишь часть огромной системы под названием Национальная полиция. А это еще и следствие, и оперативники, и участковые и многие другие службы. В этих подразделениях ситуация также далека от идеальной. Но сваливать все беды исключительно на людей в погонах было бы неверным. Надо понимать, что помимо непрофессионализма, который достаточно часто проявляют полицейские всех без исключения подразделений, на общую криминогенную ситуацию влияют десятки факторов – экономика, миграция, боевые действия на востоке страны, возросший нелегальный оборот оружия и многое другое.

Пока что реформу полиции можно считать некой длящейся во времени попыткой изменить неповоротливую систему. На сегодня назвать ее удачной вряд ли можно, но и полностью провальной - тоже нет. Три года – это не тот срок, за который огромная правоохранительная машина может стать полностью обновленной и работающей как часы. А чтобы ее такой сделать нужны не PR-реформаторы, выписанные из-за рубежа, а опытные профессионалы.