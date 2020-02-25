Главная Новости
25 февраля • обновлено в 17:53
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Слуга народа" позвал Дудя работать в Украину

1.3т
Читать материал на украинском

Народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам свободы слова Андрей Мотовиловец высказался против запрета нынешним и бывшим гражданам России занимать должности в украинских медиа.

Своей позицией поделился он на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве во вторник, 25 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я скажу собственную точку зрения, не за всю фракцию. Я бы не поддержал такой законопроект. Я считаю, что пусть талантливые люди, журналисты от России приезжают работать сюда, так как тут действительно есть свобода слова, и может быть развитие их как личностей", – сказал Мотовиловец.

"Слуга народа" Мотовиловец позвал Дудя работать в Украину

"Слуга народа" Мотовиловец позвал Дудя работать в Украину

"Если Дудя (Юрий, журналист – Ред.) запретят в России, пусть приезжает работать в Украину", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России заговорили, что журналист Юрий Дудь идеально подходит на роль российского Зеленского, который в последствии может заменить нынешнего президента Владимира Путина на должности.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Ирина Кулинич
Персона
Юрий Дудь
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
12
6
Смешно
0
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Дуркаина - это такая ассенизаторская бочка России. Сточная канава.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Булыкин Юрий
Булыкин Юрий
Скорее бы уже запретили!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги