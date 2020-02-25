Народный депутат от фракции "Слуга народа", член комитета по вопросам свободы слова Андрей Мотовиловец высказался против запрета нынешним и бывшим гражданам России занимать должности в украинских медиа.

Своей позицией поделился он на "Форуме реформ: на пути в Вильнюс" в Киеве во вторник, 25 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я скажу собственную точку зрения, не за всю фракцию. Я бы не поддержал такой законопроект. Я считаю, что пусть талантливые люди, журналисты от России приезжают работать сюда, так как тут действительно есть свобода слова, и может быть развитие их как личностей", – сказал Мотовиловец.

"Слуга народа" Мотовиловец позвал Дудя работать в Украину

"Если Дудя (Юрий, журналист – Ред.) запретят в России, пусть приезжает работать в Украину", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России заговорили, что журналист Юрий Дудь идеально подходит на роль российского Зеленского, который в последствии может заменить нынешнего президента Владимира Путина на должности.

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