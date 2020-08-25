Водна катастрофа в окупованому Росією українському Криму підштовхує Кремль до все нових і нових абсурдних заяв. Так депутат підвладної режиму Путіна Державної Думи Російської Федерації Андрій Козенко заявив, що Крим має законне право отримувати дніпровську воду по Північно-Кримському каналу, готовий відстояти його в міжнародних інстанціях і не дозволить нікому спекулювати на цій темі.

Він озвучив думку, що “Кримчани мають повне і законне право на отримання дніпровської води по Північно-Кримському каналу. Не виключено, що нам буде потрібно відстоювати це право в міжнародних інстанціях, але шантажувати і спекулювати українській владі на питанні поставок води ніхто не дозволить”.

Подібні заяви з боку імперської агресивної Росії, яка силою анексувала український півострів, виглядають дуже дивно.

“Логіка” цього твердження держдумівця є приблизно такою ж, якщо б кишеньковий злодій, що вкрав в автобусі мобільний телефон, планував звернутися по поліцейського відділку зі скаргою на обкраденого ним власника мобілки.

Бо, мовляв, він порушує права крадія, не бажаючи віддати йому ще й зарядний пристрій від цього телефону. А без нього цей мобільний телефон неможливо підзарядити.

Нахабство путінців тут просто зашкалює. Адже після незаконного виселення з півострова кримських татар, Крим дуже скоро перетворився на пустелю, за винятком хіба що невеликої прибережної зони.

Тому й то так Росія поспішала передати його в 1954 році Україні, що б та сама, за власні кошти, відновлювала кримську інфраструктуру, будувала канал, заселяла його степову частину українцями і перетворила його на квітучий сад. І можна лише собі тільки уявити скільки грошей коштувало Україні провести унікальну тролейбусну лінію з Сімферополя до Алушти і далі до Ялти.

Утримувати Крим з Росії було нереально, тому Москві Крим не дуже й був потрібен, поки Путін і його оточення не вирішили, що там їм необхідна військова база. Тому тепер він перетворюється швидко на те, що й було раніше, – на пустелю, зі смужкою елітних дач і військових баз вздовж побережжя Чорного моря.

Просто дивує “скромність” депутата з Держдуми Андрія Козенка, адже він міг би сказати, що окупований Росією Крим має ще і “законне право” на електроенергію з українських ГЕС та на рибу з Дніпра. Але він так і не сказав цього.

Наразі Кремль починає грати з Києвом у дуже підступну гру. Оскільки той, хто подасть до Криму воду відразу ж підпадає під санкції Європейського Союзу і Сполучених Штатів. І це в Україні мають врахувати ті, хто приймають рішення.

Особливо зважаючи на те, що будь-які домовленості з Москвою нічого не варті. Адже коли Росія окупувала український Крим, вона грубо порушила “Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією”. В Статті 2 якого було чітко визначено, що “Високі Договірні Сторони відповідно до положень Статуту ООН і зобов'язань по Заключному акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів”.

Так куди після цього в ООН збирається Росія подавати претензії до Україні?

В Російській Федерації явно не враховують того, що питання подачі води в Крим підступне для них. Коли його винести на рівень міжнародних судів, то тоді дуже швидко виясниться питання неправомочності російських позивачів.

Хто у такому разі, виступить зі зверненням від імені “спраглого до дніпровської води Криму”? Якщо якийсь офіційний орган Російської Федерації, то їм дуже швидко пояснять, що за міжнародним правом Крим це Україна.

Якщо ж в Кремлі придумають щось інше, то це може стати початком переговорів про Крим. А це означатиме те, що Путін відступив від свого основного правила, що ніяких переговорів щодо анексованого Криму бути не може.

І якщо тут юридично правильно підійти до “кримського” питання, то Москві, попри всі її гучні заяви, доведеться визнати український суверенітет над Кримом і признати його окупацію.

Тому вирішення питання з можливою гуманітарною катастрофою на півострові є дуже простим – повернути Крим Україні і виплатити репарації за нанесені в період окупації півострова збитки. Всі інші варіанти і пропозиції з боку окупантів не варті навіть того, щоб їх взагалі розглядати та обговорювати.