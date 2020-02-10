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10 февраля • обновлено в 18:45
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Москва устроила Киеву "проверку на вшивость": дипломат указал на опасность

3.4т
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Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко назвал "проверкой на вшивость" заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Россия не против обменяться с Украиной послами.

"Предложение восстановить полноценные дипломатические отношения – это абсолютно нормально с точки зрения Москвы", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

По мнению дипломата, "Россия сейчас будет пытаться делать всё, чтобы показать, что на самом деле ничего не произошло. Ну, украли часть территории и нагло пытаются это узаконить. Ну, что тут такого? Так получилось. Ведут войну. Ну, это ж не они ведут войну, а "трактористы" и "комбайнеры". Все это надо воспринимать как украинские проблемы. При чем тут Россия?"

Владимир Путин, Сергей Лавров

Владимир Путин, Сергей Лавров

В сложившейся ситуации "украинская власть либо пойдет на унижение и в очередной раз покажет, что она не украинская, а неизвестно какая, либо покажет свою позицию и оставит эту тему на то время, пока не произойдет освобождение Крыма и освобождение Донбасса".

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В этом контексте Огрызко добавил, что в случае, если украинская власть пойдет на уступки России, "ожидать можно чего угодно, в том числе возобновления водоснабжения Крыма".

Как писал OBOZREVATEL, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Украиной, чтобы полноценно возобновить дипломатические отношения с Киевом. "Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против", – сказал он.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Российско-украинский конфликт Эксклюзив
Персоны
Владимир Огрызко Сергей Лавров
Место
Украина
Тег
дипломат
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Комментарии
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Украине надо мириться с Россией.... просить прощения и мириться, иначе государство Украина перестанет существовать... неужели вам это непонятно?
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Домбровска Катерина, раиссия- это соседская коза? Объясни: на хрена козе баян?
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0
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Zhikharev Dmitry, неужели тебе, недоумок, не понятно, что раиссия просто превратит Украину в колонию, и вот тогда она действительно перестанет существовать?"
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
путин исправил одно из преступлений комуняк, в чем проблема? вы же хотели декоммунизацию? вот вас уже и начали декоммунизировать... можете даже не благодарить... пришла пора вернуться украинцам к своим историческим национальным пенатам...
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Чёто ноет мне моё сердце,доиграется "броненосец"до запасного путя,Петром-ключником. кляну сь.
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