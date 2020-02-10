Москва устроила Киеву "проверку на вшивость": дипломат указал на опасность

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко назвал "проверкой на вшивость" заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что Россия не против обменяться с Украиной послами.

"Предложение восстановить полноценные дипломатические отношения – это абсолютно нормально с точки зрения Москвы", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

По мнению дипломата, "Россия сейчас будет пытаться делать всё, чтобы показать, что на самом деле ничего не произошло. Ну, украли часть территории и нагло пытаются это узаконить. Ну, что тут такого? Так получилось. Ведут войну. Ну, это ж не они ведут войну, а "трактористы" и "комбайнеры". Все это надо воспринимать как украинские проблемы. При чем тут Россия?"

Владимир Путин, Сергей Лавров

В сложившейся ситуации "украинская власть либо пойдет на унижение и в очередной раз покажет, что она не украинская, а неизвестно какая, либо покажет свою позицию и оставит эту тему на то время, пока не произойдет освобождение Крыма и освобождение Донбасса".

В этом контексте Огрызко добавил, что в случае, если украинская власть пойдет на уступки России, "ожидать можно чего угодно, в том числе возобновления водоснабжения Крыма".

Как писал OBOZREVATEL, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не против обменяться послами с Украиной, чтобы полноценно возобновить дипломатические отношения с Киевом. "Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против", – сказал он.

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