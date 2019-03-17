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"Москва слезам не верит": Порошенко пригрозил России "украинской силой"

2.5тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин понимает только язык силы.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Михайловской площади в Киеве. По словам главы государства, Путин не поверит тем, кто "встанет перед ним на колени".

"Не поддавайтесь на лживые обещания небесного рая уже завтра, ибо за сладким словом популистов стоит попытка вернуть все как было в 2014 году, с засильем олигархов, их договорняками, с отсутствием реформ, которые бы приближали наше членство в Европейском союзе и НАТО. Не думайте, что Путин поверит тем, кто станет на колени и попросит царской милости. Москва слезам не верит, Москва считается только с силой, в том числе с украинской силой", – сказал Порошенко.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко сообщил, что в случае победы на предстоящих выборах начнет с обновления военной ракетной программы и переговоров с лидером РФ Владимиром Путиным касательно возвращения оккупированных территорий.

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Персона
Петр Порошенко
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Пигин Макс
Пигин Макс
А я за то, что бы этот клоун ещё 5 лет водил скачущее стадо баранов.
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Пигин Макс, а я за то щоб хуйло вас наколіностоячих козломордих бидляк з колін поставив раком🖕😂🖕
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0
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Москалі наколінахстоячі. Запасайтесь лишніми калісонами. Щоб могли обісрані міняти. Коли бедете драпати в сибір.🖕😂🖕
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0
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Вы слыхалы, хлопцЫ? Путин ужэ йидет здавацца, лиж бы Пэтя нэ прымэнял свойу сылу!
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