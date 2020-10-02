Москва с помощью Кравчука и Фокина попыталась "обнулить" Украину, – Забужко

Известная писательница Оксана Забужко считает, что Россия попыталась использовать главу украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука и его бывшего первого зама Витольда Фокина для "обнуления" Украины.

Об этом украинка написала на своей странице в Facebook, вспоминая о первом Майдане в 1990 году.

"Я тоже подозреваю, что свежая попытка "обнулить" украинскую государственность на уровень палеозои, то есть Кравчука с Фокиным, – это заказ Москвы. Эти двое тогда были на хорошем счету у Кремля", – отметила Забужко.

Писательница считает, что в 1990 году Кравчук испугался украинцев, которые вышли на протест, больше, чем Москвы.

"Поэтому через год в Беловежской пуще наотрез отказался от "обновленного Союза", предварительно заручившись результатами референдума", – подчеркнула она.

Забужко отметила, что сейчас "Москва дает ему шанс исправить свои ошибки и разоружиться перед органами".

"Это типично чекистское мифологическое мышление еще сталинского разлива. Но из этого сценария ничего у них не выйдет. Опоздали, проехали", – подытожила писательница.

Facebook Оксаны Забужко.

Напомним, что Витольд Фокин был уволен с должности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ. О том, чем могла руководствоваться власть при его назначении, читайте в материале OBOZREVATEL.

Отметим, что 2 октября прошло 30 лет со дня начала "революции на граните", которую в Украине называют первым Майданом. Украинцам напомнили, каким был первый Майдан.