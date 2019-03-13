"Москва просчиталась!" Журналист назвал главное отличие Украины от России 

Один из пунктов в перечне отличий Украины от России - "государство", его роль, влияние и возможности. В борьбе за власть кланы оспаривают монополию на насилие, используя тех, кому кажется, что нынешняя Украина - "недостаточно Украина".

Об этом заявил журналист Павел Казарин в блоге для "Лига". "Вся история российских "оттепелей" - это периоды ослабления государственного левиафана. Когда история сажала его на строгую диету – из-за конъюнктуры, проигранных войн или слома старых архитектур. Как только государство получало возможность окрепнуть – оно сжирало всех конкурентов", - написал он.

А украинское государство, подчеркивает Казарин, никогда левиафаном не было, с первого дня своего существования оно оставалось самым слабым игроком за карточным столом.

ТСН

"Во многом Украину спасло то, что у нас не было единого системообразующего ресурса - подобно российским нефти и газу. В нашей стране таких ресурсов было несколько и вокруг каждого в итоге сформировалась своя олигархическая группа. Каждая из них затем выстраивала эшелонированную систему обороны. Благодаря этой внутривидовой конкуренции в Украине рождалось все то, чем мы потом так гордились. Многопартийность. СМИ. Многоголосица", - уточнил журналист.

По его словам, можно приписать авторство всего этого гражданскому обществу, но гражданское общество в Украине не готово скидываться, именно поэтому почти все общественные инициативы вынуждены жить на западные гранты.

"Долгое время эта реальность была нашим статус-кво. Вплоть до того момента, пока в игру не вступил новый игрок. Тот самый, что решил, что Украина – избыточно Украина. Российское вторжение делало ставку на слабость институциональной Украины. На то, что вся ее архитектура самозащиты не способна тягаться с соседом. На то, что карточный домик, каким видела Москва своего соседа, – развалится при первом дуновении восточного ветра. Москва просчиталась", - отметил Казарин.

Он напомнил, что обычные украинские граждане способны быть самостоятельными фигурами, уходить на фронт, волонтерить для армии.

"Попытка обнулить Украину не удалась. Впрочем, турбулентность на этом не закончилась. Потому что оспаривать украинскую монополию на насилие готовы еще и те, кто убежден, что нынешняя Украина – "недостаточно Украина", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия готовила коварный план и провокации по выборам в Украине.

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