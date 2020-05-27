Москва пригрозила Киеву "непоправимыми последствиями" из-за "Минска"

Представитель России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов пригрозил "непоправимыми последствиями" Украине, если она попытается изменить минские договоренности.

Об этом он заявил журналистам 27 мая, передают РИА Новости.

Борис Грызлов ТАСС

"Любые попытки Киева изменить минские договоренности, в том числе в части очередности выполнения мер, могут привести к непоправимым последствиям", – сказал Грызлов.

Он также дал понять, что Украина не получит контроль над границей до проведения выборов на оккупированных территориях

"Киев снова заявил, что хочет получить полный контроль над границей в Донбассе до политического урегулирования. То есть до определения особого статуса территорий Донбасса, амнистии и проведения выборов", – сказал представитель РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский дал себе несколько месяцев, чтобы урегулировать ситуацию на Донбассе дипломатическим путем.

Он также отметил, что у его команды есть еще несколько запасных планов, но последний применять он не хотел бы.