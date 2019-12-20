"Москва подчинялась Киеву": МИД поставил на место Путина

В МИД Украины напомнили президенту РФ Владимиру Путину, что согласно истории, Москва подчинялась Киеву.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил замглавы министра иностранных дел Украины Василий Боднар, отметив, что в МИДе осуждают любые посягательства РФ на территориальную целостность Украины.

"Мы осуждаем любые попытки Российской Федерации посягать на территориальную целостность Украины… Более того, давайте обратимся в историю – кто кому принадлежал. Когда в свое время Москва была подчинена Киеву. Давайте говорить о корнях, а не о последствиях", – подчеркнул дипломат.

Боднар акцентировал, что "никакой нарратив Путина, никакие его выдумки" не сработают. Также МИД 20 декабря сделает официальное заявление на слова главы Кремля.

Кремль

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин назвал Причерноморье и восточную часть Украины "исконно русскими территориями" и пообещал разобраться с этим.

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