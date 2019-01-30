В США рассказали, как Москва попытается устранить Порошенко

Председатель разведывательного сообщества США Дэниел Коутс заявил, что Россия будет использовать кибер-методы для воздействия на будущие выборы в Украине.

Эту информацию он озвучил, выступая на слушаниях относительно мировых угроз Спецкомитета по разведке Сената США, сообщается на сайте Сената США. Особое внимание Коутс уделил двум ключевым тезисам.

Первый — большое количество кандидатов в президенты Украины, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного фаворита на выборах, что создает для основных конкурентов президента Петра Порошенко, а также менее популярных кандидатов и политических новичков возможности влияния на в большой степени неопределенный украинский электорат.

Петр Порошенко

Второй тезис Коутса — Россия принимает меры для воздействия на эти выборы, применяет широкий набор инструментов для оказания влияния и эксплуатации уязвимостей Киева, связанных с экономикой, распространенной коррупцией, киберсферой и общественным недовольством, надеясь устранить президента Порошенко и обеспечить избрание нового состава парламента, который был бы в меньшей степени настроенным против России.

Напомним, что Порошенко выдвинул свою кандидатуру на грядущих президентских выборах, которые пройдут в марте. Об этом он заявил во время форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который состоялся в Киеве 29 января.

Президента в своих выступлениях поддержали:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коутс обнародовал прогноз, согласно которому Россия в 2019 году будет продолжать укрепление своих позиций в акватории Азовского и Черного морей. Это грозит Украине последующей эскалацией.

Вместе с тем, в отчете разведывательного сообщества США говорится, что масштабное нападение России на Украину в 2019 году является "операционно возможным, но не вероятным". Главной целью России, по словам Коутса, является военная, политическая и экономическая дестабилизация Украины для того, чтобы повредить ее усилиям по интеграции в ЕС и усилении связей с НАТО.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram