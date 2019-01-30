В США рассказали, как Москва попытается устранить Порошенко

Председатель разведывательного сообщества США Дэниел Коутс заявил, что Россия будет использовать кибер-методы для воздействия на будущие выборы в Украине.
Эту информацию он озвучил, выступая на слушаниях относительно мировых угроз Спецкомитета по разведке Сената США, сообщается на сайте Сената США. Особое внимание Коутс уделил двум ключевым тезисам.
Первый — большое количество кандидатов в президенты Украины, высокий уровень недоверия к политическим элитам и отсутствие явного фаворита на выборах, что создает для основных конкурентов президента Петра Порошенко, а также менее популярных кандидатов и политических новичков возможности влияния на в большой степени неопределенный украинский электорат.
Петр Порошенко
Второй тезис Коутса — Россия принимает меры для воздействия на эти выборы, применяет широкий набор инструментов для оказания влияния и эксплуатации уязвимостей Киева, связанных с экономикой, распространенной коррупцией, киберсферой и общественным недовольством, надеясь устранить президента Порошенко и обеспечить избрание нового состава парламента, который был бы в меньшей степени настроенным против России.
Напомним, что Порошенко выдвинул свою кандидатуру на грядущих президентских выборах, которые пройдут в марте. Об этом он заявил во время форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", который состоялся в Киеве 29 января.
Президента в своих выступлениях поддержали:
Генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он призвал голосовать на весенних выборах-2019 за сохранение сильной европейской Украины.
Экс-посол Украины в США, писатель Юрий Щербак. Он заявил, что Порошенко сумел переиграть главу РФ Владимира Путина, став его личным врагом из-за неуступчивой позиции.
Герой Украины, майор Вооруженных сил Александр Порхун. Он призвал украинцев сделать правильный выбор ради тех, кто погиб в войне с Россией, чтобы пролитая кровь воинов ни была напрасной.
Премьер-министр Владимир Гройсман. Он отметил, что место Украины среди стран НАТО и Евросоюза.
Мэр Днепра Борис Филатов. Он подчеркнул значимость роли президента Украины Петра Порошенко в реализации реформы децентрализации.
Мэр Киева Виталий Кличко. Он отметил, что изменения, которые начались в Украине, необходимо в полном объеме воплотить в жизнь.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коутс обнародовал прогноз, согласно которому Россия в 2019 году будет продолжать укрепление своих позиций в акватории Азовского и Черного морей. Это грозит Украине последующей эскалацией.
Вместе с тем, в отчете разведывательного сообщества США говорится, что масштабное нападение России на Украину в 2019 году является "операционно возможным, но не вероятным". Главной целью России, по словам Коутса, является военная, политическая и экономическая дестабилизация Украины для того, чтобы повредить ее усилиям по интеграции в ЕС и усилении связей с НАТО.
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