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25 октября • обновлено в 15:59
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"Москва готова!" В Кремле сделали громкое заявление по Донбассу

1.9т Читать материал на украинском

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что РФ якобы надеется на урегулирования конфликта на Донбассе.

По его словам, "Москва готова помогать" президенту Украины Владимиру Зеленскому, передают "РИА Новости".

"Надеемся, что ситуацию все-таки удастся урегулировать, ситуацию на востоке Украины на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска", - сказал он.

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Песков, флаги Украины и России

Песков, флаги Украины и России

коллаж

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, несмотря на обнадеживающие заявления со стороны РФ, отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложили, поскольку были нарушения перемирия.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Зеленский
Место
Россия
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