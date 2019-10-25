"Москва готова!" В Кремле сделали громкое заявление по Донбассу

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что РФ якобы надеется на урегулирования конфликта на Донбассе.

По его словам, "Москва готова помогать" президенту Украины Владимиру Зеленскому, передают "РИА Новости".

"Надеемся, что ситуацию все-таки удастся урегулировать, ситуацию на востоке Украины на основе минских договоренностей. Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска", - сказал он.

Песков, флаги Украины и России коллаж

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, несмотря на обнадеживающие заявления со стороны РФ, отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложили, поскольку были нарушения перемирия.

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