"Москва договаривается сама с собой!" В Украине указали на тревожный момент по обмену заложниками

Обмен заложниками в формате 208 на 69 может оказаться одним из элементов стратегии России по "впихиванию" Донбасса в Украину на собственных условиях.

Такое мнение высказал координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец в интервью "Апострофу".

"Если такая договоренность действительно была достигнута и будет реализована, то она никак не могла состояться без указания из Москвы. Ведь мы все прекрасно понимаем, кто на самом деле управляет "ДНР" и "ЛНР". То есть, мы видим пиар-акцию, со стороны находящихся на прокорме у Кремля политических сил", — отметил он.

Однако, по словам Машовца, есть информация о том, что договоренность была анонсирована, но в Москве уперлись, и это еще раз свидетельствует о том, что Кремль использует пленных как рычаг влияния на внутриполитическую ситуацию в Украине.

"Если нынешняя украинская власть согласна с тем, что вопросы прекращения войны и возвращения заложников используются для манипуляций и пиара пророссийских сил, то это превращается в проблему для всего государства. Если же несогласна, то я бы предложил убрать из этого процесса политические партии, которые называют себя украинскими, но на самом деле являются филиалом Кремля", — уточнил он.

Машовец предположил, что иначе тогда можно выкрутить руки всей стране.

"Сегодня они требуют с помощью заложников выполнения мирного плана на собственных условиях, а затем потребуют что-нибудь еще. Это одна из форм гибридной агрессии, при которой Москва договаривается о разрешении ситуации в Украине сама с собой", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля в Минске на переговорах стороны договорились об обмене пленными по схеме 208 на 69.

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