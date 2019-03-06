|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

''Москва была болотом!'' Украинский посол резко поставил на место друга Путина

51.9тЧитать материал на украинском

Украинский Чрезвычайный и Полномочный Посол в Австрии Александр Щерба публично ответил на антиукраинские высказывания австрийского кандидата в Европейском парламенте Йоханна Фоггенгубера.

Щерба отметил, что ему не удалось встретиться с европейским политиком, поэтому он принял решение обратиться к нему через колонку в газете Wiener Zeitung. Так, дипломат прокомментировал высказывание Фоггенбгубера о том, что "Украина никогда не имела никакого отношения в Крыму".

"Украина – единая часть земной суши, соединенная с полуостровом. Княгиня Ольга, которая принесла христианство в Киевскую Русь, крестилась именно в Крыму. И далеко не случайно называлось то государство не Московией, а Киевской Русью. Ведь Москва тогда была просто болотом", – ответил Посол.

Новости
Шпионский скандал между Австрией и Россией получил продолжение: новые подробности
Александр Щерба

Александр Щерба

Facebook Alexander Scherba

Также Щерба обратил внимание, что Украина в лице Киевской Руси стояла у истоков Европы, хоть позже и была поделена между империями.

"Сквозь века существования она пронесла и свой язык, и свою культуру", – подчеркнул дипломат.

Он подытожил, что кандидату в Европейский парламент стоило бы тщательнее подбирать слова для публичных заявлений.

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 в Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил страны по подозрению в шпионаже в пользу России. 70-летний житель Зальцбурга 20 лет передавал данные и получил за работу на Москву 300 тысяч евро.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина
Поделиться в Facebook
72
Комментарии
16
839
Смешно
210
Интересно
12
Печально
16
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Смотрим внимательно на писанину подонков с паРАши. Эти твари просто начинают писать либо откровенную чушь, либо рассказывать про сегодняшнюю паРАшу или помойку маЦкву. То есть - то, о чем австрийская продажная шестерка гавкала и то, что ей ответил наш посол усилиями скота одичалого перекручивается в принципе! Эти тролли просто переводят внимание на совсем другое! Вот это и есть поганая парАша и ее дикое население в чистом виде. Это брехливая дрянь, которая всегда готова отрицать любые, самые очевидные вещи. Готова переврать любые как исторические события, так и изолгать сегодняшние! Не обращаем внимание на эту дрянь. "Кацап - це завжди падлюка"! (с)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
наш посол точно на своём месте...) и как убедительно может говорить...респект!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
Kushnir Lena, -и скоро снова будет...можешь не сомневаться...))) а все рассеяне-"будут в раю"...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги