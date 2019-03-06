''Москва была болотом!'' Украинский посол резко поставил на место друга Путина

Украинский Чрезвычайный и Полномочный Посол в Австрии Александр Щерба публично ответил на антиукраинские высказывания австрийского кандидата в Европейском парламенте Йоханна Фоггенгубера.

Щерба отметил, что ему не удалось встретиться с европейским политиком, поэтому он принял решение обратиться к нему через колонку в газете Wiener Zeitung. Так, дипломат прокомментировал высказывание Фоггенбгубера о том, что "Украина никогда не имела никакого отношения в Крыму".

"Украина – единая часть земной суши, соединенная с полуостровом. Княгиня Ольга, которая принесла христианство в Киевскую Русь, крестилась именно в Крыму. И далеко не случайно называлось то государство не Московией, а Киевской Русью. Ведь Москва тогда была просто болотом", – ответил Посол.

Александр Щерба Facebook Alexander Scherba

Также Щерба обратил внимание, что Украина в лице Киевской Руси стояла у истоков Европы, хоть позже и была поделена между империями.

"Сквозь века существования она пронесла и свой язык, и свою культуру", – подчеркнул дипломат.

Он подытожил, что кандидату в Европейский парламент стоило бы тщательнее подбирать слова для публичных заявлений.

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 в Австрии задержали экс-полковника вооруженных сил страны по подозрению в шпионаже в пользу России. 70-летний житель Зальцбурга 20 лет передавал данные и получил за работу на Москву 300 тысяч евро.

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