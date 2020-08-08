Москаленко рассказал о готовности "ЗА Майбутнє" вывести Украину из кризиса

Новая политическая сила - партия "ЗА Майбутнє" - сможет вывести Украину из кризиса, ведь объединяет в своих рядах профессиональных и опытных людей. Они доказали свою эффективность не словами, а действиями. Об этом на Открытом форуме сторонников Киевской областной организации этой политической партии заявил председатель Киевской областной организации ПП "ЗА Майбутнє" Ярослав Москаленко.

В ходе форума глава партии Игорь Палица отмечал важность принципиальных изменений на всех уровнях власти.

"Сейчас мы будем стараться победить на местах, а затем – я убежден – будут досрочные выборы в Верховную Раду, потому что этот беспорядок надо прекращать", – заявил он.

Палица пояснил, что такой подход необходим для внедрения действенных изменений не только на местном уровне, а коренным образом.

"Принять правильные законы, которые создадут рабочие места, увеличат поступления налогов не за счет их повышения, а в абсолютной сумме. Запустить украинские предприятия, вернуть назад наших работников", – очертил он цели партии.

Слева направо: Ярослав Москаленко, Игорь Палица Гордон

В то же время председатель Киевской областной организации ПП "ЗА Майбутнє" Ярослав Москаленко убежден, что политическая сила готова вывести Киевщину и Украину из глубокого кризиса.

"Я знаю, что нам удастся изменить ситуацию в стране. Ведь здесь собрались профессиональные и опытные люди. Люди, которых уважают. Которые не на словах, а действиями завоевали уважение к себе. К каждому из нас приходили разные партии и приглашали в свои ряды. Но мы здесь. здесь, ведь мы сами творим эту партию. И это главное. Пришло время идти и делать", – отметил Москаленко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что лидер новосозданной политической партии "ЗА Майбутнє" Игорь Палица резко разгромил власть Зеленского за невыполнение обещаний.