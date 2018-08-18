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Москаль уволил "разоблачителя" коррупции: подмечен показательный нюанс

13.3тЧитать новость на украинском

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль уволил обличителя коррупции. Речь идет о "разоблачителе" председателя виноградовской РГА.

Об этом на своей странице в Facebook заявил представитель Совета общественного контроля НАБУ Александр Пересоляк. При этом он утверждает, что, таким образом, было нарушено законодательство.

"Положения настоящего Закона по защите обличителей коррупции в органах государственной власти являются фикцией и не дают реальной защиты тем, кто не согласен с коррумпированной системой", - подчеркнул он.

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При этом, по мнению юриста, этим увольнением был дан четкий сигнал - "коррупционеры обладают иммунитетом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ЕС подсчитали масштабы коррупции на таможне в Украине и назвали сумму ущерба - более 4 млрд евро ежегодно.

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персона
Геннадий Москаль
Место
Украина
Объект
НАБУ
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Диброва Петр
Диброва Петр
Сущность рода определяется прозвищами данные односельчанами, позже трансформированными в фамилии!
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
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1
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Диброва Петр
Диброва Петр
Бочарова Татьяна, Достаточно 20 минут бега трусцой ежедневно и никакого давления не будет. Остальное кидалово для ленивых и любителей пожрать!
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1
0
Мартин Алекс
Мартин Алекс
Попросить Путина и Трампа назначить Москаля Президентом Украины- нормальный мужик, ворует не очень много...
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