Москаль уволил "разоблачителя" коррупции: подмечен показательный нюанс

Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль уволил обличителя коррупции. Речь идет о "разоблачителе" председателя виноградовской РГА.

Об этом на своей странице в Facebook заявил представитель Совета общественного контроля НАБУ Александр Пересоляк. При этом он утверждает, что, таким образом, было нарушено законодательство.

"Положения настоящего Закона по защите обличителей коррупции в органах государственной власти являются фикцией и не дают реальной защиты тем, кто не согласен с коррумпированной системой", - подчеркнул он.

При этом, по мнению юриста, этим увольнением был дан четкий сигнал - "коррупционеры обладают иммунитетом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ЕС подсчитали масштабы коррупции на таможне в Украине и назвали сумму ущерба - более 4 млрд евро ежегодно.