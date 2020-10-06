Москаль решил проверить, фальшивый ли диплом у Зеленского

Бывший глава Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль заподозрил, что у президента Владимира Зеленского фальшивый диплом.

В эфире "5 канала" он заявил, что направил запрос в Кривой Рог, потребовав дипломную работу.

"Я сделал запрос в Кривой Рог: дайте его дипломную работу. Есть доступ к публичной информации. Это публично. Если ты не писал дипломную работу, тебе не дадут диплом. Только, говорю, не говорите, что мыши съели, затопили, кто-то украл, где-то потеряна", – отметил Москаль.

В свою очередь, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал Зеленского "очень слабым не только интеллектуально".

"Слабым на те соблазны, которые дает власть. Для него в какой-то момент стали важнее лимузины-кортежи-дачи-отдых, чем собственная работа", – пояснил свою позицию экс-чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр образования Сергей Шкарлет не смог вспомнить количество учителей в украинских школах.