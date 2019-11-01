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1 ноября • обновлено в 23:37
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"А Путин где?" Москаль рассказал о странной ситуации на выборах в Раду. Видео

1.7т Читать материал на украинском

Бывший глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль рассказал веселую историю, как в 2014 году "помог" испортить бюллетени на выборах бабушкам, которые хотели голосовать за президента РФ Владимира Путина.

Отрывок его интервью журналистке Янине Соколовой опубликовал "5 канал", дав обещание вскоре показать весь выпуск программы "Рандеву" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я прихожу в 2014 году на выборы в Верховную Раду Украины. Такие крики. Бабушек штук 20", – поделился он. На вопрос, что происходит, пенсионерки ответили ему: "Что за бюллетень? Где Путин?"

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Москаль признался, как "помог" испортить бюллетени фанаткам Путина

Москаль признался, как "помог" испортить бюллетени фанаткам Путина

Скриншот из видео

Москаль решил подыграть и спросил у главы участковой комиссии, где же имя Путина. "Та он не баллотируется", – прозвучало в ответ.

"Как, говорю, он на всех выборах баллотируется. Бабушки, не расстраивайтесь, возьмите ручки и допишите в конце "Путин В. В." и поставьте галочку. Что значит испорчу бюллетени? Ану не дури людей", – с улыбкой сказал он, так и не закончив, удалась ли его "шалость".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Москаль признался, что в конце 80-х победил онкологию.

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Персона
Геннадий Москаль
Место
Украина
Тег
выборы в Украине
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