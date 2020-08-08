Москаль просит Разумкова инициировать отставку Геруса в выполнение петиции к президенту

Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова просят инициировать увольнение Андрея Геруса с должности председателя энергетического комитета парламента на выполнение электронной петиции шахтеров к президенту. Соответствующее письмо спикеру парламента направил бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль. Об этом сообщается на персональном сайте политика.

"Прошу сообщить, когда именно будет инициирована отставка с должности главы комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса. Прошу дать персональную оценку его деструктивной и явно антиукраинской деятельности, что приводит к уничтожению стратегических отраслей экономики Украины, ставит ее в зависимость от энергоресурсов страны-агрессора Российской Федерации, а также уничтожает авторитет Верховной Рады в Украине и мире", - отметил в своем обращении Москаль.

Петиция с требованием увольнения Геруса появилась на сайте президента еще 8 мая. Она была написана от имени украинских шахтеров и касалась критической ситуации в угольной отрасли и энергетике в целом, которая сложилась из-за импорта российского тока. Авторы петиции просили президента освободить от должности председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса, который пролоббировал возобновление импорта электроэнергии из России. Петиция набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тысяч голосов.

Отвечая на петицию, президент Владимир Зеленский отметил, что увольнение главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса относится к компетенции Верховной Рады.