Москаль прокомментировал скандал с венгерским гимном на Закарпатье

На Закарпатье не существует венгерского сепаратизма, там идет политическая борьба за большинство и кресло главы областного совета.

Об этом OBOZREVATEL сказал бывший глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, комментируя скандал в Сюртивской ОТО, где новоизбранные депутаты после присяги исполнили гимн Венгрии.

Напомним, Украина считает такой шаг недопустимым, а Венгрия заявила о притеснениях венгерских общин на Закарпатье.

"У "Слуги" вместе с местной партией "Рідне Закарпаття" 23 депутата, а для большинства им необходимо еще 10. То есть 33. Как раз столько депутатов есть у венгерской "КМКС". Вот "слуги" думали, что интригами и обысками (имеется ввиду недавние обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов. — ред) смогут загнать их под себя, чтобы кандидат от "Слуги" стал председателем облсовета. Наобещали там и Зеленскому, и Офису, а теперь уже сами не знают, что делать. В чем там сепаратизм? Его там нет. Чисто политическая борьба", – заверил Москаль.

Угрожает ли Закарпатью венгерский сепаратизм и может ли регионе реализоваться сценарий Крыма – читайте в скором времени на OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению бывшего министра иностранных дел Павла Климкина, Украина может договориться с Венгрией, но для этого есть несколько условий.