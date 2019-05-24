Мосийчук внезапно вышел из Радикальной партии: что произошло

Народный депутат Игорь Мосийчук вышел из состава Радикальной партии Олега Ляшко.

Об этом он сам сообщил в пятницу, 24 мая, на странице в Facebook.

"Это было нелегкое, хорошо взвешенное решение, которое я был вынужден принять. Серьезные идеологические разногласия влекли за собой конфликты с отдельными членами команды. Я не могу идти вопреки собственным убеждениям, и не хочу работать в атмосфере конфронтации с людьми, которых, несмотря на все разногласия, глубоко уважаю", – написал он.

Игорь Мосийчук Facebook Игоря Мосийчука

Мосийчук поблагодарил лидера партии Олега Ляшко за годы сотрудничества. "Не имею ни оснований, ни желания для любой вражды, или противостояния. Иду с уважением и благодарностью, и обещаю, что какая бы не сложилась ситуация в стране и политике, никогда не скажу плохого слова в адрес партии и ее представителей. Это моя дань нашему, совместно пройденному, пути", – отметил Мосийчук.

Игорь Мосийчук Википедия

При этом, нардеп заверил, что не собирается на отдых и продолжит общественную и журналистскую, а возможно, и политическую деятельность.

"Сейчас Украина как никогда нуждается в тех, кто готов бороться за ее будущее. Как это буду делать я, во многом зависит от состояния моего здоровья. Сейчас определяюсь относительно дальнейших действий. Как только приму конкретное решение – уведомлю общественность и СМИ", – резюмировал Мосийчук.

Выход из партии Мосийчука подтвердил и Ляшко в эфире телеканала NEWSONE.

"Сегодня (24 мая – Ред.) утром у меня был разговор с Мосийчуком, и он заявил, что подает заявление о выходе из Радикальной партии. Я приветствую такое его решение", – заявил лидер политсилы.

По словам Ляшко, у них – разные жизненные ценности. "Баба с воза – кобыле легче", –подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народные депутаты Виктория Войцицкая, Александр Данченко, Иван Мирошниченко, Елена Сотник и Александр Опанасенко решили покинуть партию "Объединение "Самопоміч".

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