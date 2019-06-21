Мосийчук создаст новую партию с бывшими соратниками Ляшко

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук анонсировал создание новой политической силы вместе с бывшими соратниками по Радикальной партии Олега Ляшко.

"Я сейчас беспартийный. Но у меня есть много единомышленников, в том числе – члены Радикальной партии. Мы готовим съезд новой партии", – заявил он в эфире ObozTV.

На вопрос, могут ли выйти из РПЛ другие нардепы, Мосийчук ответил: "Не могут, а выйдут. Но после 21 июля, потому что я не хочу, чтобы это повлияло на результаты выборов Радикальной партии. После 21-го, после окончания выборов, мы проведем съезд и будет создана новая политическая партия".

При этом депутат отказался называть фамилии людей, которые войдут в новую политсилу.

По его словам, "это будет партия нового, не вождистского типа, будет исповедовать традиционные консервативные ценности, как нынешняя правящая партия Польши PiS".

Также Мосийчук уточнил, что лидера новой политсилы должен определить съезд.

Игорь Мосийчук kp.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат Игорь Мосийчук 24 мая вышел из состава Радикальной партии Олега Ляшко. По словам нардепа, у него возникли идеологические разногласия с отдельными членами команды.

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