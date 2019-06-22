Мосийчук рассказал, кого мог бы заменить в "Квартале 95"

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук едко прокомментировал массовый поход в политику представителей шоу-бизнеса, в частности – студии "Квартал 95".

В эфире ObozTV на вопрос, могут ли депутаты пойти в шоу-бизнес, если актеры идут в Раду, Мосийчук ответил: "Я могу только поправиться и Юзика играть. Он играл меня, а я могу сыграть его".

"Они были на своем поле, а теперь перешли на государственническое. Тогда они смеялись над нами. Я не хочу, чтобы Украина плакала от них", – добавил нардеп.

Стоит отметить, что актер "Квартала 95" Юрий Корявченков, которого коллеги зовут Юзик, баллотируется в Верховную Раду по мажоритарке в Кривом Роге.

Игорь Мосийчук баллотируется в парламент по одному из мажоритарных округов на Киевщине.

Юрия Корявченков и Игорь Мосийчук

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее студия "Квартал 95" начала искать актера, который заменит нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Программу "Острый вопрос" смотрите каждый понедельник и четверг в 17:30 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!